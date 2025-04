Saiba quem são o pipoqueiro e o sorveteiro condenados pelo 8 de Janeiro e citados por Bolsonaro

Em cima de trio elétrico na avenida Paulista, Bolsonaro afirmou: “Olhe só o que está acontecendo no Supremo no dia de hoje. Eles já têm maioria para condenar um pipoqueiro e um sorveteiro por golpe de Estado. É inacreditável o que acontece”, disse.

Depois, citou o caso em inglês, trecho do discurso que repercutiu em vídeo nas redes sociais: “Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d’état in Brazil” (“pipoqueiros e sorveteiros são condenados por golpe de Estado no Brasil”, em português).