Saiba quem vai na cúpula da direita que reunirá Jair Bolsonaro e Javier Milei em Santa Catarina

BRASÍLIA - A cúpula de políticos de direita que vai ocorrer em Santa Catarina neste final de semana contará com a participação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional e palestrantes internacionais. As presenças ilustres, porém, são a do ex-chefe do Executivo brasileiro e do presidente da Argentina, Javier Milei, que vem ao Brasil pela primeira vez desde que assumiu o poder do país platino e não deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (à esquerda) e o presidente da Argentina, Javier Milei (à direita) Foto: Maria Eugenia Cerutti/Presidência da Argentina

O evento é a "versão brasileira" do Conservative Political Action Conference (CPAC), que reúne nomes do conservadorismo dos Estados Unidos em congressos anuais desde 1973. Programado para ocorrer entre o sábado, 6, e o domingo, 7, em Balneário Camboriú, o encontro tem como intuito discutir estratégias eleitorais para a expansão de pensamento conservador no Brasil. A organização da CPAC Brasil cabe ao Instituto Conservador Liberal (ICL), presidido no Brasil pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho "03″ de Jair Bolsonaro. O parlamentar também foi o responsável por realizar a primeira edição da cúpula no País no primeiro ano do governo do ex-chefe do Executivo.

Além de Javier Milei, outros três palestrantes internacionais foram confirmados pela ICL. Um deles é o político chileno José Antonio Kast, que é presidente da legenda de direita radical Partido Republicano. Em 2021, Kast perdeu o segundo turno das eleições presidenciais para o atual chefe do Executivo do Chile, Gabriel Boric.

O político de direita radical chileno José Antonio Kast Foto: Pablo Rojas/AFP

A segunda participação internacional é a de Gustavo Villatoro, que é ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador. Ao lado do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, Villatoro é um dos responsáveis pela política de prisões em massa que está sendo coordenada por Bukele, que implantou um estado de sítio que vigora desde 2022.

O governo de Bukele reconhece que a medida extrema causou a prisão de inocentes. O próprio ministro Villatoro já declarou que isso é um “custo” para garantir a segurança de El Salvador.

O outro palestrante de fora do País é o ator e cantor mexicano Eduardo Verástegui, conhecido por ser um ferrenho crítico do direito ao aborto.

Aliado do ex-presidente, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), também vai palestrar na CPAC Brasil. Outro representante do Estado no evento será o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL).

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, também vai palestrar durante o encontro de políticos de direita.

Jair Renan deve receber declaração de apoio do pai para as eleições municipais

O filho “04″ do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, deve receber uma declaração de apoio do pai durante a cúpula da direita. Ele é pré-candidato ao cargo de vereador de Balneário Camboriú e foi exonerado na última segunda-feira, 1°, do gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), onde exercia a função de assessor parlamentar.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também vai para o CPAC Brasil, mas ainda não se sabe se ela vai conduzir uma palestra. Com foco nas eleições deste ano, Michelle está sendo utilizada como cabo eleitoral para alavancar o número de candidaturas femininas pelo PL.

Deputados e senadores do PL vão participar de encontro de políticos de direita

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

Pré-candidato bolsonarista à Prefeitura de Belo Horizonte

Outro convidado do ICL é o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), que é o pré-candidato do PL à prefeitura de Belo Horizonte. Conforme a última pesquisa do instituto Real Time Big Data na capital mineira, Engler tem 14% das intenções de voto, mas está atrás do também deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos-MG), que tem 23%.

Fechando a lista dos palestrantes já confirmados pela organização do CPAC Brasil estão o deputado estadual de São Paulo Lucas Bove (PL), a deputada estadual de Santa Catarina Ana Campagnolo (PL) e a influenciadora Cíntia Chagas.