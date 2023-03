Análise: Saída de Juscelino Filho será recado de Lula de que há limites para alianças

BRASÍLIA - José Juscelino dos Santos Rezende Filho era, até outro dia, só um médico e político do Maranhão filiado ao União Brasil. Agora, também é o ministro das Comunicações que coloca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva num dia decisivo. Ao se sentar nesta segunda-feira, 6, para ouvir explicações de Juscelino Filho sobre a série de acusações de uso indevido de recursos públicos reveladas pelo Estadão, Lula não irá apenas receber um subordinado em maus lençóis. Estará escolhendo o tipo de relação que pretende manter com os partidos aliados.

O presidente se reúne com o ainda ministro quando outro escândalo consome as atenções dos brasileiros. Como mostrou o Estadão, pelo menos quatro ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro agiram para tentar liberar os diamantes presenteados pelo regime da Arábia Saudita à primeira-dama Michelle. As pedras preciosas seriam o último exemplo de como um presidente pode usar o cargo em benefício próprio.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em evento equestres conhecido como o "Oscar do Quarto de Milha", no interior de São Paulo. Foto: Reprodução Youtube / Canal Terraviva

Lula terá à sua frente hoje um ministro em situação bem parecida. Juscelino Filho é aquele que recebeu diárias com dinheiro público para ir assistir eventos equestres. Na mesma viagem, usou um jatinho da FAB, ao invés de bancar com o próprio bolso o deslocamento de Brasília a São Paulo onde iria se divertir vendo cavalos. No seu histórico pré-governo, ainda como deputado, não viu problemas em mandar dinheiro público para asfaltar a estrada que passada nas fazendas da família.

Juscelino chegou ao posto de ministro pela bênção de caciques do União a quem Lula quis ouvir por conveniência política. Num governo de coalisão, o presidente recebe apoio partidário e dá às legendas e suas lideranças o direito de indicar um ou outro nome para tocar a máquina pública. Mas as regras costumam ser assim: a aliança é entre governante e partidos. No caso, foi entre Lula e uma parcela do União Brasil controlada pelo senador Davi Alcolumbre (AP).

Como ensinam os regimes parlamentaristas, quando um deputado elevado à condição de ministro ou integrante do gabinete de governo é pego em flagrante a solução é simples: adeus ministro, que venha outro deputado sentar-se na cadeira, preservando as alianças que colocam o gabinete de governo de pé.

Continua após a publicidade

O presidente da República não fez uma aliança com Juscelino Filho. Fez com líderes de seu partido. Se seguir o modus operandi citado acima, já teria motivos suficientes para um “adeus Juscelino, me indiquem outro nome”.

O Lula 3 já avisou publicamente que não tem tempo para errar e sabe que precisa fazer da gestão que a maioria apertada dos eleitores lhe concedeu uma demonstração de que o erros do PT do passado ficaram no passado. Na biografia que diariamente está sendo escrita sobre Lula, o retorno não há espaço para um novo mensalão ou mesmo um escândalo na proporção dos desvios na Petrobras que, apesar da atuação sob suspeita de parte dos investigadores, mostrou ao País que as diretorias da estatal serviam para distribuir contratos a empreiteiras em troca de propina a políticos e partidos com dinheiro sendo levado até em mochila nas costas.

A coleção de deslizes de Juscelino já deveriam ter feito o próprio ter pedido licença do cargo ou até mesmo a exoneração para deixar o governo à vontade até que tudo se esclarecesse. Mas ele sabe que uma vez fora não volta mais. Seus padrinhos e correligionários estão de olho na vaga.

Como até o momento, prefere dizer que pode se explicar e pensa mais em si do que no governo do qual faz parte, fica o movimento político nas mãos do presidente. E o caso Juscelino Filho dá a ele a oportunidade de criar um novo paradigma sobre a relação de seu terceiro mandato com os aliados. Ou deixa claro que as alianças políticas com o Centrão e demais partidos valem, mas os erros dos políticos não. Ou, então, manda sinais claros de que tudo pode.