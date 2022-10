SC: Veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores de Santa Catarina definiram, neste domingo (2), os 40 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. A mais votada foi Ana Campagnolo, do Partido Liberal (PL), com 196.571 dos votos válidos. Ela tem 32 anos e é aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A maioria dos deputados eleitos são novatos e estarão no Legislativo pela primeira vez.





Os deputados estaduais eleitos em SC

Ana Campagnolo (PL): 196.571 votos

Luciane Carminatti (PT): 92.478 votos

Antídio Lunelli (MDB): 74.500 votos

Sargento Lima (PL): 71.185 votos

Mauro de Nadal (MDB): 67.065 votos

Mauricio Eskuldlark (PL): 65.638 votos

Jerry Comper (MDB): 64.145 votos

Paulinha (Podemos): 58.694 votos

Zé Milton (PP): 56.585 votos

Mario Motta (PSD): 56.363 votos

Jessé Lopes (PL): 55.013 votos

Fernando Krelling (MDB): 54.320 votos

Julio Garcia (PSD): 49.958 votos

Marcos Vieira (PSDB): 48.466 votos

Carlos Humberto (PL): 46.445 votos

Altair Silva (PP): 46.445 votos

Volnei Weber (MDB): 45.995 votos

Ivan Naatz (PL): 45.304 votos

Camilo Martins (Podemos): 44.925 votos

Sergio Motta (Republicanos): 44.666 votos

Berlanda (PL): 41.488 votos

Marquito Marcos José Abreu (PSOL): 40.329 votos

DR Vicente (PSDB): 39.797 votos

Marcius Machado (PL): 39.749 votos

Neodi Saretta (PT): 38.729

Napoleão Bernardes (PSD): 36.923 votos

Fabiano da Luz (PT): 34.972 votos

Delegado Egidio Ferrari (PTB): 34.912 votos

Tiago Zilli (MDB): 33.733 votos

Jair Miotto (União Brasil): 33.682 votos

Massocco (PL): 31.659 votos

Pepê Collaço (PP): 28.809 votos

Rodrigo Minotto (PDT): 28.685 votos

Repórter Sergio Guimarães (União Brasil): 27.977 votos

Oscar Gutz (PL): 26.812 votos

Padre Pedro (PT): 26.803 votos

Marcos da Rosa (União Brasil): 25.845 votos

Soratto (PL): 25.622 votos

Lucas Neves (Podemos): 23.053 votos

Matheus Cadorin (Novo): 12.390 votos

