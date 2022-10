SC: Veja lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores de Santa Catarina definiram, neste domingo (2), 16 deputados estaduais para representá-los na Câmara dos Deputados. A mais votada foi Carol de Toni, do Partido Liberal (PL), com 227.632 dos votos válidos. Ela tem 36 anos e é aliada do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.

Veja o resultado das eleições 2022: apuração por Estado e cidade

Dos 16 deputados do Estado, nove foram reeleitos. O segundo mais votado foi o petista Professor Pedro Uczai, que também já fazia parte da bancada. Entre os estreantes na Câmara dos Deputados está Ana Paula Lima, do PT, com 148.781 votos, e Júlia Zanatta, do PL, com 111.588 votos.

Deputados federais eleitos por Santa Catarina

Carol de Toni (PL): 227.632 votos

Professor Pedro Uczai (PT): 173.531 votos

Jorge Goetten (PL): 159.339 votos

Ana Paula Lima (PT): 148.781 votos

Carmen Zanotto (Cidadania): 130.138 votos

Julia Zanatta (PL): 111.588 votos

Ismael (PSD): 110.531 votos

Daniel Freitas (PL): 108.001 votos

Cobalchini (MDB): 98.124 votos

Gilson Marques (Novo): 87.894 votos

Daniela Reinehr (PL): 84.631 votos

Carlos Chiodini (MDB): 80.089 votos

Rodrigo Guidi (PSD): 74.066 votos

Zé Trovão (PL): 71.140 votos

Rafael Pezenti (MDB): 68.208 votos

Fábio Schiochet (União Brasil): 51.824 votos

O partido de maior predominância entre os deputados eleitos é o PL, partido de Bolsonaro. O segundo partido a ocupar mais cadeiras representando o Estado é o MDB.