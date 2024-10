‘Se Brasil fosse sério, Marçal ia preso’, diz Tarcísio de Freitas após laudo falso contra Boulos

“Como vai assumir uma prefeitura, se vale tudo para ganhar uma eleição?”, disse o governador. Tarcísio defendeu que os comportamentos de Marçal não condizem com a crença que ele prega.

“Como cristão que está em Lucas 16, que é a parábola do mordomo infiel, do administrador infiel, e lá diz o seguinte, aquele que não é fiel no pouco, como será fiel no muito? Então é o que a gente está vendo, quem não é fiel no pouco, como será fiel no muito?”, afirmou.