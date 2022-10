SE: Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri vão disputar eleição para governador no segundo turno

Rogério de Carvalho, do PT, e Fábio Mitidieri, do PSD, vão disputar o governo de Sergipe no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 21h deste domingo (2) e nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 99,67% das urnas apuradas, às 21h34, o petista recebeu 337.165 votos, o que representa 44,70% dos votos válidos, e Mitidieri conquistou 293.231 dos votos, o que representa 38,85%.

O candidato Delegado Alessandro, do PSDB, e Niully Campos, do Psol, ficaram de fora da disputa.

Fábio Mitidieri, do PSD, vai disputar o segundo turno no Sergipe Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados

Votos dos candidatos a governador de Sergipe

Rogério Carvalho (PT): 337.165 votos (44,70%)

Fábio Mitidieri (PSD): 293.231 (38,85%)

Delegado Alessandro (PSDB): 82.398 (10,91%)

Niully Campos (PSOL): 37.343 (4,95%)

O Estadão terá a apuração do segundo turno das eleições 2022, em tempo real, a partir das 17h do dia 30 de outubro.

