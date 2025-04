Secretária do PT exigiu desvio de verba de projeto do Ministério do Trabalho para campanha; ouça

A nova denúncia de mau uso de recursos públicos se junta a outras duas. Uma verba do governo do Amazonas destinada para um projeto cultural com crianças foi parar, em parte, em uma escola de samba que homenageou a dirigente petista. Além disso, ela também foi gravada dizendo que a cúpula do Ministério da Cultura deu aval ao uso de um programa do governo federal para beneficiar campanhas.

O Iaja é a ONG que coordena o comitê de cultura do Amazonas, estrutura do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), do Ministério da Cultura. A iniciativa, distribuída por todos os estados, é marcada por influência política e partidária do PT.

Em nota, Anne Moura reafirmou que jamais praticou “qualquer ilegalidade no exercício” de suas atividades e que as gravações “estão sendo utilizados em uma ofensiva cujo único objetivo é macular sua imagem, distorcendo falas fora de contexto para alimentar uma campanha massiva de matérias persecutórias e inverídicas contra mim”. Ela acrescentou que, “diante desses absurdos”, está “adotando todas as medidas jurídicas cabíveis para a responsabilização dos envolvidos”.