Secretário de cidade em Minas Gerais é indiciado por importunação sexual contra servidora

Ao Estadão, o secretário negou as acusações e afirmou ter dez testemunhas a seu favor. Em nota, a defesa disse que William nunca teve qualquer relação com a vítima e argumentou que os fatos se tornaram públicos no período eleitoral com o objetivo de atingi-lo.

Procurada, a prefeitura de Vespasiano informou que abriu um processo administrativo para apurar os fatos. Ao ser questionada se Willian continua a ocupar o cargo, a administração municipal não respondeu.