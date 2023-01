‘Sem anistia’, gritam lulistas na Cinelândia em repúdio ao golpismo

RIO - Um grupo de manifestantes protestou na noite desta segunda-feira, 9, na Cinelândia, no Centro do Rio, contra os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no domingo, 8, e a favor da democracia. Sob chuva fina, representantes de entidades sindicais, parlamentares, militantes de partidos políticos e integrantes da sociedade civil pediram punição para os responsáveis e financiadores dos atos de vandalismo que ocorreram na capital federal.

A concentração dos manifestantes começou por volta das 18h, na praça em frente ao Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio. Além da identificação e punição dos responsáveis pelos atos de depredação em Brasília, o grupo pediu ainda ― com o grito de ordem “sem anistia” ― que as autoridades não concedessem perdão aos envolvidos em atos antidemocráticos.

Os manifestantes estenderam uma faixa pedindo a punição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está nos EUA. Eles acusaram o mandatário de incitar os atos de domingo. Em paralelo, pediram que seja respeitado o resultado das urnas da eleição de 2022 e a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Militantes pró-Lula se reuniram na Cinelândia para repudiar os ataques aos Três Poderes ocorridos na véspera. Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

A Polícia Militar do Rio não divulgou uma estimativa do público presente e informou que policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) acompanhavam o ato. Não há registros de ocorrência.

Desocupação bolsonarista a poucos metros

A cerca de dois quilômetros da Cinelândia, policiais do Exército terminaram, pouco antes das 18h, a desocupação do acampamento montado por bolsonaristas na Praça Duque de Caxias, em frente ao Comando Militar do Leste (CML), no Centro do Rio.

Os manifestantes bolsonaristas, porém, deixaram o local antes da chegada da tropa de choque, às 18h. Os soldados fizeram um cordão e isolaram a área para evitar que novas aglomerações ocorram na praça.

Depois da saída dos golpistas, a polícia do Exército ocupou a área em frente á sede do CML. Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, esteve no local no fim da tarde para se certificar de que o acampamento havia sido desfeito. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse na manhã desta segunda-feira que, caso os manifestantes não deixassem o local, a PM deveria atuar.

“Foi desmobilizado. Mais tarde, a Comlurb deve entrar para fazer uma limpeza no local. Foi uma saída de forma pacífica. Desmobilizaram e cumpriram a determinação”, afirmou o coronel.