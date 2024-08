Sem citar o nome de Musk, Lula volta a alfinetá-lo: ‘em vez de ajudar, está fazendo foguete. Babaca’

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou uma nova indireta para o bilionário sul-africano Elon Musk nesta sexta-feira, 02, ao dizer que tem “babaca” buscando outros planetas habitáveis quando poderia estar contribuindo para o desenvolvimento deste mundo.

“Tem gente que em vez de ajudar está fazendo foguete tentando procurar lugar para morar. Não tem, babaca, é aqui, na Terra. E por isso todos estão convidados a cuidar deste planeta. É a única Arca de Noé que nós temos” disse o petista complementando que deseja viver 120 anos, por isso vai cuidar da Terra “como cuidaria de um filho com um mês de nascimento”.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Foto: Wilton Junior/Estadão

As declarações foram dadas durante um evento em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Na ocasião, o presidente também sancionou um projeto de lei que regulamenta produção de hidrogênio verde e assinou um contrato para conclusão da Ferrovia Transnordestina no Estado. Musk é dono da desenvolvedora de foguetes, Space X, além da fabricante de carros elétricos, Tesla, e da rede social X (antigo Twitter). Essa não é primeira vez que Lula o alfineta. Em um discurso similia ao de hoje, no último mês de abril o chefe do Executivo afirmou que o bilionário teria que usar o dinheiro para "ajudar a preservar" o meio ambiente.

“Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra espaço lá fora, não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui, ele vai ter que usar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui”, disse Lula na época em evento de lançamento do programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. A fala também foi compartilhada no X.

O primeiro recado a Musk ocorreu em meio a embates do bilionário com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o qual foi acusado pelo bilionário de de promover uma censura no Brasil.