Seminário do PT em Brasília discute predominância da direita nas redes sociais e atuação da esquerda

Organizado pelo PT em parceria com a Fundação Perseu Abramo, braço de estudos da legenda, o seminário discutirá o impacto das redes digitais na mobilização política “para além da necessidade de regulação das redes sociais”, a predominância da direita no ambiente digital e a dispersão das forças de esquerda no mundo.

As pautas incluem também a reorganização do partido nas periferias urbanas, empreendedorismo, ampliação do diálogo com setores populares, trabalho plataformizado e papel da religião na política.