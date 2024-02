A PEC estabelece que candidatos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica só poderão passar para a reserva remunerada se tiverem mais de 35 anos de serviço. Segundo o texto, se esse tempo não for atingido, o oficial vai para a reserva não remunerada quando for registrar candidatura para disputar eleições. Com autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), a intenção é garantir a neutralidade política das Forças Armadas. A proposta não afeta os militares estaduais das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros.

Atualmente, as regras gerais estabelecem que se o militar das Forças Armadas tiver mais de dez anos de serviço, vai temporariamente para um tipo de inatividade com pagamento chamado “agregação”, podendo voltar à ativa, se não for eleito. Em caso de diplomação em cargo político, o oficial passa para a reserva remunerada, ou seja, mesmo sem desempenhar as funções militares, ele continua sendo pago pela União.