O deputado influencer é hoje um potencial agregador de votos. É quem consegue atrair multidões para uma reunião, um comício ou uma manifestação. Isso em política é sinônimo de poder.

Nesse contexto, a escolha de Nikolas Ferreira, pelo PL, para presidir a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados mostra-se uma decisão estratégica para o partido ampliar a difusão das ideias conservadoras.

O jovem deputado mineiro é um nativo digital, ou seja, já nasceu no ambiente das redes. Ele totaliza cerca de 20 milhões de seguidores no Instagram, X, YouTube e TikTok. É um político que se construiu com discursos virais e, dessa forma, agregou muita atenção à sua atuação. Atenção essa que, sendo um bem valioso, será usada agora pela direita, como contraponto às políticas de educação do governo Lula e da esquerda em geral.