Esquerda e direita atacam Forças Armadas e deixam militares sem defesa nas redes sociais

O envolvimento dos militares com a política resultou em rejeição às Forças Armadas até mesmo na direita. Um cenário muito diferente do que ocorria em 2019, no primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entrada dos militares na política causou uma rejeição às Forças Armadas pela esquerda e pela direita Foto: WILTON JUNIOR

Naquele período, os militares eram vistos por grande parte dos eleitores como uma solução para colocar o Brasil no eixo, com mãos de ferro e autoridade. Mas esse sentimento se dissipou.

É o que mostra uma análise feita pelo blog de 300 mil tuítes que continham os termos “militares” e “Forças Armadas”, comparando os primeiros seis meses de 2018 com o primeiro semestre deste ano. O resultado indica queda da confiança (21,4%) e da alegria (26,8%), ante o aumento dos sentimentos de raiva (18,1%) e medo (15%).

Essas emoções são calculadas por um algoritmo que se baseia em teorias da psicologia e em inteligência artificial, e verifica o teor dos textos publicados, identificando os sentimentos presentes nas publicações. Uma tecnologia que tem se mostrado muito assertiva nas análises políticas.

A inversão de sentimentos ocorre principalmente pela adesão dos conservadores ao coro de críticas aos militares. Uma mudança que começou a ocorrer após o petista Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse, o que frustrou quem previa um golpe, e se acentuou após o 8 de janeiro, quando muitos bolsonaristas esperavam uma ruptura democrática.

Ambos os lados da polarização política constantemente classificam os militares em posts no Twitter como “vergonha nacional”, convergindo nas críticas, curiosamente.

“Vão pintar meio-fio” é um dos termos que aparece com frequência nos perfis do Exército, Marinha e Aeronáutica, postados por militantes da própria direita.

A esquerda ecoa o “não à anistia”, pedindo punição aos militares que fizeram apologia ao golpe e participaram da manifestação que levou à invasão da sede dos Poderes.

Mais recentemente, os progressistas também passaram a pedir a prisão dos envolvidos no escândalo da venda de joias recebidas pelo então presidente Jair Bolsonaro.

Esse caso das joias tem alimentado as conversas nas redes intensamente, desde que veio à tona. Fatos novos poderão atingir ainda mais a imagem das Forças Armadas, que perdeu completamente a dominância narrativa na guerra das redes e está, paradoxalmente, sem defesa.