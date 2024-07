As redes sociais oferecem prazeres momentâneos, como uma curtida em um post, um comentário, ou um vídeo curto e despretensioso que libera dopamina, podendo gerar um ciclo vicioso. Com o tempo, as pessoas podem desenvolver uma tolerância, necessitando de estímulos cada vez maiores para ter a sensação de bem-estar, o que gera frustração e tristeza.

Contrera alerta que os pais e o sistema educacional têm um papel importante para que crianças e jovens se tornem adultos saudáveis mentalmente. Ela sugere que as crianças entrem em contato com a internet o mais tarde possível e que sejam estimuladas a desenvolver competências emocionais, como a conexão ambiental, convivendo com a natureza e com os animais, e a empatia. E devem ter responsabilidades no ambiente doméstico, em tarefas simples que as incluam no cuidado com a casa e a família, e as ajudem a desenvolver a autonomia e o espírito de coletividade.

O caso de Thomas Crooks é um alerta extremo para a necessidade urgente de abordar a saúde mental com a seriedade e profundidade que o tema exige. É essencial compreender como a cultura contemporânea, que tem seu centro no ambiente digital, está impactando as mentes dos jovens.