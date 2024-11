Opinião | Radicais seguem defendendo a execução de Lula e de Alexandre de Moraes nas redes sociais

A narrativa de que eliminar opositores é uma “ação patriótica” foi construída ao longo de anos, alimentada por líderes que, se não incitam diretamente a violência, optam por silêncios cúmplices ou retóricas ambíguas que deixam margem para interpretações perigosas. Nas redes sociais, onde o anonimato e os algoritmos amplificam vozes extremistas, essas ideias encontram um terreno fértil, criando um ciclo vicioso de ódio e radicalização.

A democracia, com todas as suas imperfeições, continua sendo a única alternativa viável para a construção de um País mais justo e igualitário. O ato de votar é um direito conquistado com muita luta e não um capricho a ser colocado em xeque por quem deveria defender a Pátria, mas caiu na tentação de se inebriar pelo poder.