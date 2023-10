Resgate de brasileiros e pedido de cessar fogo na ONU ajudam governo Lula a recuperar imagem na rede

Ao impulsionar o resgate de brasileiros que estão na zona de conflito entre Israel e o Hamas, e, internacionalmente, buscar um protagonismo visando estabelecer corredores de ajuda humanitária em Gaza, o governo brasileiro conseguiu se recuperar do desgaste inicial que sofreu nas redes, ao não classificar claramente o Hamas como um grupo terrorista.

Os números que na primeira semana do conflito refletiram o impacto negativo da resposta oficial do governo, hoje mostram um cenário menos hostil e uma reação forte da militância lulistas em defesa do presidente.

Repatriação de brasileiros em Israel contribuiu com recuperação da imagem do governo Lula nas redes Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A estratégia parece ter sido afastar Lula dos motivos que permeiam o conflito entre judeus e palestinos, e colocá-lo como alguém preocupado com a morte de civis e com os brasileiros que necessitam do apoio do governo para deixar a zona de guerra. Nos últimos dias, Lula foi protagonista nas discussões sobre o conflito, pautando inclusive seus opositores, que buscaram desmerecer a participação dele nas operações de resgate realizadas pela Força Aérea Brasileira e o Ministério das Relações Exteriores.

Nos posts sobre o conflito, as menções positivas ao presidente passaram de 23% no dia 7 de outubro para 35% no dia 19, um aumento de 12 pontos percentuais.

A avaliação geral do governo também melhorou, com os índices de bom e ótimo crescendo 0,7%, os de ruim e péssimo reduzindo 0,8%, e a avaliação regular aumentando 0,1%. Portanto, temos hoje um percentual de 41,5% que avaliam o governo como bom/ótimo, 24,4% que classificam como regular e 33,1% que veem a gestão como ruim/péssima.

Assim, quase duas semanas após os atos terroristas do Hamas, o governo voltou a ter números de aprovação que possuía antes do dos ataques, de acordo com a Plataforma Hórus da AP Exata, que mede a popularidade do governo em tempo real, com base em inteligência artificial e sentimentos de redes.

Atuação brasileira coordenada por Sergio Danese na ONU contribuiu com melhoria da imagem do governo Lula após momento inicial negativo Foto: Mike Segar/AP

Em relação às emoções reveladas pelas publicações dos internautas sobre o tema, no que diz respeito às ações do governo, o medo reduziu de 18,7% para 15,9%, a raiva caiu de 14,7% para 10,9% e a confiança cresceu de 10,7% para 12,6%. A tristeza também aumentou, passando de 10,9% para 12,2%, refletindo um sentimento de pesar dos brasileiros com o que vem ocorrendo no Oriente Médio.

O governo também se beneficiou de uma narrativa de que sua proposta de cessar fogo, apresentada no Conselho de Segurança da ONU, só foi reprovada pelos Estados Unidos, tendo tido o sinal verde dos demais países. A esquerda buscou impor a ideia de que a paz não interessa aos EUA, em contradição com o suposto desejo da diplomacia brasileira.

Como o blog afirmou anteriormente, as redes se tornaram um poço de histeria e passionalidade, onde a razão perde sempre espaço. O governo, que tentou se equilibrar em uma diplomacia mais neutra no início, entendeu a necessidade de conduzir o debate e optou justamente pela passionalidade, destacando o resgate de pessoas e a alegada articulação do país em busca de paz.

O dever de casa da comunicação de redes parece ter sido bem executado pelo Planalto e seus efeitos devem durar até que um novo episódio volte a habitar o imaginário histérico do ambiente digital.