O que houve de menos relevante na recente reunião entre Lula e Tarcísio de Freitas, em Brasília, foi o túnel Santos-Guarujá. A obra, que estimulou a agenda, foi um bom pretexto para que o presidente da República e o governador de São Paulo andassem mais uma casa no tabuleiro do jogo político que eles têm montado.

Essa percepção de que o empreendimento foi secundário é muito clara nas redes. A narrativa que se difundiu no mundo online destaca, sobretudo, a união de adversários em torno de um projeto que será benéfico para a população. Só na mídia online foram publicadas mais de 150 reportagens em jornais e portais de todo país. Nas redes sociais, o encontro foi comentado não apenas em posts no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc, mas gerou debates em diversos canais do YouTube.

Lula e Tarcísio se encontram junto com os ministros Rui Costa e Silvio Costa Filho Foto: Ricardo Stuckert/PR via @lulaoficial no X

Petistas focaram no ex-presidente e se apressaram em dizer que Bolsonaro não seria capaz de fazer acordo com adversários. Não perceberam que estavam exaltando também Tarcísio, e não apenas Lula.

A direita, mesmo incomodada, de uma forma geral encampou a ideia de que Tarcísio é um governador pragmático, trabalhando por São Paulo. Uma afirmação que, nas entrelinhas, também se aplicaria ao presidente.

Ou seja, tanto um lado quanto outro revelam que a imagem de estadista está em alta.

Ambos os políticos, portanto, se beneficiaram do encontro. Mas as reações de cada um foram diferentes. Enquanto Lula, como anfitrião, difundiu em todos os canais imagens da reunião, com muito sorrisos e ares de civilidade, Tarcísio omitiu a agenda em suas redes, mas não se furtou às fotos amigáveis a aos comentários gentis.

Há ainda, obviamente, bolhas muito cristalizadas à direita e à esquerda, que, inclusive, se equivalem em capilaridade nas redes. Mas há uma coluna do meio, observadora, que quer ver resultados, independentemente de ideologias, mesmo que tenham tendências de direita, esquerda ou centro. São essas pessoas as reais responsáveis pelo encontro entre Lula e Tarcísio. Hoje elas são ambicionadas por qualquer estrategista político, que entende que serão decisivas nas eleições.

Políticos hábeis possuem antenas para captar o espírito dos tempos. Lula, eleito três vezes presidente, sabe bem como funciona o jogo do poder, tanto que tem se aproximado do STF, entendendo a necessidade de ter a simpatia do Judiciário diante de um Congresso de maioria hostil a ele.

Tarcísio, sendo visto sempre como um “técnico”, se mostrou sagaz politicamente. Venceu o xadrez político para ser indicado pelo então presidente como candidato ao governo de São Paulo, mesmo não sendo do Estado. E ganhou as eleições se sustentado na imagem de alguém que realiza e que, quando ministro, se diferenciou com muitas entregas.

As duas lideranças, ao se encontrarem sem ser em um embate, dão uma à outra um peso institucional e mandam um recado conjunto à classe política: os tempos mudaram. 2018 é um passado muito distante e 2026 é um futuro que já está no virar da esquina, com ares mais diplomáticos, mesmo que os polos militantes sigam se digladiando.