‘Som da Liberdade’ e eleições para os conselhos tutelares dão protagonismo político à causa infantil

A proteção às crianças tem conquistado mais protagonismo. O tema ganhou impulso a partir de uma nova orquestração que abarca militância política e guerra cultural, a partir do momento em que a direita buscou o tema como estratégia para avançar por esferas além da política partidária.

E não é um assunto doméstico. É uma pauta internacional. Nas redes, há um certo consenso entre conservadores de todo mundo de que a esquerda domina setores importantes, como universidades e entretenimento.

Incentivada por esse pensamento, a direita tem investido não apenas na guerra política, mas também na guerra cultural, criando uma infinidade de canais próprios de difusão de informação. Isso tem ajudado a consolidar o movimento conservador como algo identitário. A partir do momento que alguém se identifica como conservador, passa a receber uma grande infinidade de informações aptas a esse pensamento.

O fenômeno do filme Som da Liberdade, que teve um financiamento coletivo, mostra que a direita escolheu ir ao cinema e que entende a cultura como um espaço a ser explorado. A produção aborda a questão do tráfico de crianças, e tem sido indicada nas redes por líderes fortes como Donald Trump e Elon Musk. No Brasil a indicação passou por personalidades e políticos identificados com o bolsonarismo.

Caravanas vão aos cinemas assistir 'Som da Liberdade' Foto: Reprodução/Twitter/@fabianoxlira

Circulam pelas redes imagens de cinemas brasileiros lotados de fiéis de diversas igrejas e até de agentes de forças de segurança, que se reúnem para assistir ao filme. São forças que representam dois pilares fortes do conservadorismo, mas desta vez não falam abertamente em política, abordando apenas a importância de se estar vigilante para proteger as crianças, o que evita que sejam acusados de politização.

Progressistas têm rejeitado o filme. Associam Som da Liberdade ao movimento Q-Anon, da extrema-direita norte-americana, que difunde a teoria da conspiração de que esquerdistas estariam envolvidos em uma rede mundial de tráfico de crianças e pedofilia, com tons satânicos. Um delírio que certamente fez crescer o filme, mas que, no Brasil, não figurou nas confabulações mais nítidas em torno da produção.

A nuance brasileira tem forte identificação com as igrejas evangélicas, que buscam ditar normas das políticas de costumes que vêm sendo discutidas no Congresso e no País, de uma forma geral.

O filme, portanto, funciona como uma boa propaganda para as pretensões desses grupos. Pretensões essas que também se desenharam em torno das eleições para representantes dos conselhos tutelares, que são os representantes da sociedade responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Essas eleições, que ocorreram no dia 1º de outubro, envolveram atores políticos como nunca antes visto. Eles convocaram seus seguidores a irem votar. Os dados indicam que, no dia em que as pessoas foram às urnas, houve o maior pico de menções nas redes e nas buscas no Google dos termos “conselho tutelar” e Som da Liberdade dos últimos 90 dias. Isso revela que os dois assuntos estiveram atrelados, confirmando a influência da direita nesse processo e confirmando também a concretização de mais uma etapa da guerra cultural que vem sendo travada.

A movimentação da direita teve como consequência a movimentação também da esquerda. Nesse processo, em que um lado retroalimenta o outro, as crianças ganharam protagonismo. Os resultados ainda não estão muito claros, em termos de políticas públicas, mas as duas principais vertentes políticas identitárias hoje veem na infância um campo de atuação para a elaboração de importantes ações. Isso pode ser um bom sinal para aqueles que são o futuro do País, a não ser que o debate descambe para o caldeirão sem fundo das fake news e das teorias da conspiração.