Como se trata de uma eleição municipal, os moradores de uma cidade querem mudanças relevantes em suas ruas, em seus bairros e nos serviços públicos que utilizam. Mais do que ataques ao opositor, eles buscam soluções.

Há ainda uma grande mudança no funcionamento das redes. Se antes as pessoas recebiam mais informações sobre quem elas seguiam, agora a maior parte dos posts que são entregues ao usuário são escolhidos pelo algoritmo, de acordo com o perfil do internauta. Os conteúdos classificados como “para você” permitem que as big techs tirem dos influencers o controle das narrativas e passem e centralizar o poder de decidir quem vê o que.

Por isso a criatividade é um importante ativo. É preciso despertar a curiosidade de forma inovadora. Agendas enfadonhas de políticos não são um conteúdo relevante. Mas edições descontraídas e disruptivas estão em alta.

Cabe destacar ainda que as redes são feitas de tendências, que vão sendo replicadas. O TikTok hoje é a rede que mais apresenta as trends do momento, seja em termos de conteúdo, de áudio, ou de edição de vídeo. As publicações são rápidas e dinâmicas e, o mais importante: deve-se captar a atenção do internauta nos três primeiros segundos de um vídeo, para evitar que ele passe para outro.