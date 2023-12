Sergio Moro não foi o primeiro; relembre outras autoridades que já foram flagradas em conversas

BRASÍLIA - O senador e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro (União-PR) não foi o primeiro a ter conversas flagradas durante sessões importantes no Congresso Nacional e na Suprema Corte. Como revelou o Estadão, Moro trocou mensagens com uma pessoa próxima apelidada de “Mestrão” que o alertou para não gravar vídeo dizendo que poderia ter votado a favor da indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF) revelado pelo Estadão. Nos últimos anos, o descuido de políticos e magistrados com as telas de mensagens deram origens a polêmicas.

Após sabatina de Dino no Senado, mensagens do senador e ex-juiz Sergio Moro foram fotografadas com conselhos para que ele não divulgasse um apoio a Flávio Dino no STF Foto: WILTON JUNIOR

Na troca de mensagens capturada pelo Estadão, um assessor disse a Moro que o “coro está comendo” nas redes sociais após imagens do senador oposicionista abraçado e aos risos com Dino circularem na internet durante a sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Por meio das suas redes sociais, Moro respondeu nesta quinta-feira, 14, que a não divulgação do seu voto em indicação de autoridades seria uma “prerrogativa parlamentar”.

Tentativa de Bolsonaro de sabotar a reforma tributária

Em novembro do ano passado, o Estadão mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mandou mensagens para aliados para tentar sabotar a votação da reforma tributária no Senado. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi fotografado respondendo que não iria votar contra a proposta e pediu a compreensão de Bolsonaro pela posição tomada.

“Trad, você amanhã será decisivo para derrotarmos a reforma tributária”, disse o contato “JMB”, mesmas iniciais do nome completo de Jair Messias Bolsonaro. Trad respondeu: “Empenhei minha palavra. (...) Espero que compreenda. Tenho sofrido com o senhor mesmo estando distante. Esse povo não é o nosso povo. Tô triste e com atuação apagada. Não vejo a hora da gente voltar. Abraços e obrigado pela atenção e consideração”.

Sindicalista reclama com Gleisi sobre ‘perigosas indicações’ de ministro de Lula

Em março deste ano, o Estadão mostrou uma conversa do celular da presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT), que recebeu uma reclamação de um sindicalista que chamou trocas do Conselho de Administração (CA) da Petrobras de “perigosas indicações” do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Silveira derrubou sugestões feitas pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e substituiu todos os nomes por apadrinhados do Centrão.

No texto, o sindicalista diz que, caso a situação não mudasse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iria perder o controle da empresa, e pede que a deputada consiga uma agenda com o presidente para discutir o assunto. “Por favor, cava um espaço na agenda do Presidente Lula, no dia 10/03, pra eu conversar com eles sobre essas perigosas indicações do MME [Ministério de Minas e Energia] para o CA da Petrobras!”, afirmou.

Jair Bolsonaro disse que não iria visitar Eduardo Bolsonaro na Papuda

Em fevereiro de 2017, durante uma eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, o ex-presidente Bolsonaro, que na época era deputado federal e concorria ao comando da Casa, brigou com o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Eduardo estava em uma viagem e não votou no pai.

O ex-presidente foi o candidato à direção da Câmara menos votado no pleito legislativo, tendo apenas quatro votos. Em uma conversa fotografada, Bolsonaro disse que não iria “visitar o filho na Papuda”.

“Papel de filho da puta que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan (em referência ao filho 04 de Bolsonaro)?”, disse Bolsonaro. Em outra mensagem, o ex-presidente se mostrou preocupado com compras que Eduardo estaria fazendo na sua viagem “Compre merdas por aí. Não vou te visitar na Papuda. Se a imprensa te descobrir aí, e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente”, afirmou.

Em resposta às broncas do pai, Eduardo respondeu: “Quer me dar esporro tudo bem. Vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho , calma lá”.

Grupo de ministros de Bolsonaro no WhatsApp

Em fevereiro deste ano, um mês após a posse de Lula, foi divulgado que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, estava participando de um grupo de WhatsApp com ex-ministros de Bolsonaro. O registro aconteceu após o celular de Campos Neto ser fotografado com a conversa dos integrantes do governo passado aberta.

Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Campos Neto explicou que a sua participação no grupo se limitava a dar informações técnicas e de conjuntura para os demais integrantes.

Outro flagra das conversas do grupo de ex-ministros de Bolsonaro aconteceu três dias após os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. A Folha de S.Paulo registrou a tela da conversa do senador e ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira (PP-PI), onde o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga diz que os ataques aos Três Poderes haviam ajudado o governo Lula.

“Não houve a percepção do que foi feito no país. Ter esses resultados econômicos durante um colapso no país decorrente da pandemia é um milagre. Agora, tudo que foi feito vai por água abaixo pela ação de um grupo de radicais. O governo lulopetista havia cometido vários erros na primeira semana, mas a ação desses vândalos acabam por ajudar o governo”, escreveu Queiroga.

Votos combinados no STF

No primeiro dia do julgamento do escândalo do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), o O Globo flagrou que a ministra Cármen Lúcia e o ministro aposentado Ricardo Lewandowski estavam combinando os seus votos. A divulgação das conversas dos ministros fez com que alguns acabassem mudando a linha dos seus votos. Mais tarde, réus admitiram que a divulgação mudou o rumo do julgamento do mensalão.