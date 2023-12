Série sobre ‘Dama do tráfico’ vence Grande Prêmio Estadão 2023

O Estadão premiou nesta quinta-feira, 14, os melhores conteúdos produzidos por sua equipe de jornalistas nas diversas plataformas ao longo do ano de 2023.

O grande prêmio ficou com a série de reportagens sobre as visitas da “dama do tráfico” amazonense Luciane Barbosa ao Ministério da Justiça. Os repórteres André Shalders e Tácio Lorran, da editoria de Política, mostraram ao longo de diversos textos como integrantes da Pasta fizeram reuniões com a mulher de um dos líderes do Comando Vermelho e como documentos revelaram incongruências nas explicações do Ministério da Justiça no decorrer do episódio.

Entrega Prêmio Estadão 2023 Foto: Estadão/Divulgação

Além do Grande Prêmio, foram agraciados 30 conteúdos em dez categorias: áudio, vídeo, foto, serviço, edição impressa, perfil, entrevista, estratégia de audiência, especial e reportagem.

Entrega Prêmio Estadão 2023 Foto: Estadão/divulgação

“O Prêmio Estadão é um momento em que a gente olha para traz e sente um orgulho imenso de quanto jornalismo de altíssima qualidade a gente produziu ao longo do ano, comprometido com um propósito, com uma proposta de valor, com o público”, disse o diretor de Redação do Estadão, Leonardo Mendes. “Uma produção de excelência presente nos assuntos que estavam postos, como reforma tributária, guerras, lei de zoneamento, inteligência artificial. Mas, principalmente, nos temas que o Estadão revelou, como ‘dama do tráfico’, joias do Bolsonaro, caso Juscelino. E tudo isso com uma linguagem cada vez mais atual, com vídeos, gráficos, mapas interativos, áudio. Um ano inesquecível”, completou.

Entrega do 23º Prêmio de Jornalismo do Estadão Foto: Alex Silva/ Estadão

Continua após a publicidade

Veja a lista dos trabalhos agraciados:

Grande Prêmio

Série “A Dama do Tráfico”: Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para duas reuniões

Autores: André Shalders e Tácio Lorran

Reportagem

1º lugar: Série “As jóias de Bolsonaro”

Autores: Adriana Fernandes e André Borges

Continua após a publicidade

2º lugar: Série “A Dama do Tráfico”: Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para duas reuniões

Autores: André Shalders e Tácio Lorran

3º lugar: Série “O caso Juscelino Filho: Corrupção com fazenda, cavalos, avião da FAB e funcionários fantasmas”

Autores: Daniel Weterman, Vinícius Valfré, Julia Affonso e Tácio Lorran

Entrevista

1º lugar: Zema anuncia frente Sul-Sudeste contra Nordeste e quer direita unida contra a esquerda

Autores: Monica Gugliano e Andreza Matais

Continua após a publicidade

2º lugar: ‘Homeopatia não passa de um placebo’: em novo livro, Natalia Pasternak mapeia pseudociências

Autores: Fabiana Cambricoli

3º lugar: ‘A inteligência artificial geral é uma distração dos problemas reais’, diz Evgeny Morozov

Autores: Guilherme Guerra

Áudio

1º lugar: Alcântara: O desastre espacial brasileiro

Autores: Bruno Romani, Bruna Arimathea, Caio Possati, Bruno Mello, Emanuel Bomfim, Gustavo Lopes, Adrielle Farias, Jefferson Perleberg e Victor Vieira

Continua após a publicidade

2º lugar: Podcast Mulheres Reais

Autores: Carolina Ercolin, Luciana Garbin, Lais Gottardo, Moacir Biasi

3º lugar: Invasão dos 3 poderes: O ápice da radicalização do Bolsonarismo

Autores: Gustavo Lopes, Gabriela Forte, Moacir Biasi e Laís Gottardo.

Vídeo

1º lugar: Vodcast Dois Pontos

Autores: Roseann Kennedy, Everton Oliveira, Gabriel Pinheiro, Carla Menezes, Larissa Burchard, João Abel, Amanda Botelho, Claudio da Luz, Bruno Nogueirão e Leandro Souza

Continua após a publicidade

2º lugar: Bolsonaro rebate denúncia feita por Mauro Cid sobre venda de joias

Autor: Weslley Galzo

3º lugar: Série Bate e Volta SP

Autores: João Ker, Léo Souza e Bruno Nogueirão

Continua após a publicidade

Foto

1º lugar: Policiais do DF abandonam barreira e compram água de coco enquanto manifestantes invadem STF Autor: Weslley Galzo

Policiais militares comprar água de coco enquanto manifestantes invadem Congresso, STF e Planalto Foto: Weslley Galzo

2º lugar: Cracolândia se desloca para o entorno da estação da Luz

Autor: Tiago Queiroz

Fluxo de usuários de crack se movimentam pelas ruas da cidade em direção à estação da Luz Foto: Tiago Queiroz

3º lugar: Golpista de Tornozeleira

AAutor: Wilton Junior

Investigados por participarem das manifestações de 8 de janeiro são soltos com tornozeleira eletrônica Foto: WILTON JUNIOR

Serviço

1o. Lugar: Rota +Segura

Autores: Cindy Damasceno, Bruno Ponceano e Lucas Thaynan

2º lugar: LEIA - Inteligência Artificial do Estadão

Autores: Bruno Romani, Leonardo Cruz, Joziel Reis dos Santos, Marina Pauliquevis, Thiago Elias de Souza, Ana Carolina Vieira Batista, Gustavo Barbosa Castilho, Matheus Reis dos Santos, Marcio Shigueaki Taketomi, Renata de Abreu Trocoli, Rodolfo Alberto de Oliveira Mondoni e Otavio Rodrigues Yamamuro

3º lugar: Joga na Busca

Autores: Levy Teles, Weslley Galzo, João Abel

Edição impressa

1º lugar: Vamos tomar o poder’: Estadão identifica 88 golpistas do 8 de Janeiro

Autores: Julia Affonso, Vinícius Valfré, Daniel Weterman, André Borges, Felipe Frazão e Levy Teles; Diagramação: Viviane Jorge, Eloy Mattoso e Anderson Nakamura

Reprodução da capa da edição impressa da reportagem que identificou os golpistas que participaram do 8 de janeiro Foto: Reprodução

2º lugar: “Pelé morreu, se é que Pelé morre”

Autores: Viviane Jorge e Adriano Araújo Edição de foto: Clayton de Souza, Robson Morelli, Marcius Azevedo, Marcos Antomil, Ricardo Magatti, Gonçalo Junior, Murillo Cesar Alves, Caio Possati, Glauco de Pierri, Almir Leite, Marcio Dolzan

Capa da edição do jornal impresso da morte do rei Pelé Foto: Reprodução

3º lugar: Como o arrocha virou o gênero mais tocado

Autores: Lucas Thaynan, Cindy Damasceno, Bruno Ponceano e Denise Gariani

Reprodução do A Fundo sobre a evolução do arrocha Foto: Reprodução

Perfil

1º lugar: Quem são os brasileiros notáveis da inteligência artificial

Autores: Bruna Arimathea e Bruno Romani

2º lugar: Advogado de Bolsonaro que resgatou Rolex por R$ 300 mil deve condomínio, imposto e multa de trânsito (Frederick Wassef)

Autores: Julia Affonso, Monica Gugliano e Rayanderson Guerra

3º lugar: Centro de São Paulo: entre crimes e miséria, o drama de quem vive na região

Autor: Gonçalo Junior

Estratégias de Audiência

1º lugar: Mapas interativos da revisão do Plano Diretor e Lei de Zoneamento

Autores: Priscila Mengue, Lucas Thaynan e Bruno Ponceano

2º lugar: Cobertura da guerra entre Israel e Hamas

Autores: Luiz Raatz, Rodrigo Turrer, Luiz Gomes, Carol Marins, Jorge Carrasco, Felipe Frazão, Jessica Petrovna e Daniel gateno

3º lugar: Cobertura do The Town

Autores: Rodrigo Ortega, Danilo Casaletti, Dora Guerra, André Carlos Zorzi, Ana Lourenço, Julio Maria, Taba Benedicto, João Abel e Carla Menezes

Especial

1º lugar. Israel - Palestina: entenda em mapas e infográficos as raízes e a história do conflito

Autores: Rodrigo Turrer, Daniel Gateno, Adriano Araujo, William Mariotto e Edmilson Silva

2º. Lugar Como foi o dia mais quente do ano em São Paulo - e por que o calor forte vai voltar

Autores: Lucas Thaynan, Bruno Ponceano e Marcos Müller

3º lugar: Qual é o perfil do roubo de veículos em São Paulo? Levantamento revela principais alvos; veja Autores: Cindy Damasceno, Bruno Ponceano e Lucas Thaynan