Parafuso superfaturado, desvio de IPTU, aumento do próprio salário: Justiça pune ‘pequena corrupção’

Juízes paulistas condenaram funcionários públicos em 17 ações por improbidade administrativa por usarem seus cargos para ações fraudulentas apenas entre janeiro e dezembro de 2023. Em outros três casos, empregados da administração pública fizeram acordo para devolução de dinheiro que causou prejuízo aos municípios. No total, as condenações representam desvio de quase R$ 2 milhões (sem correção).

Os dados são de um levantamento feito Estadão junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Distantes dos holofotes, os casos vão desde compra parafuso superfaturado, a desvio de IPTU e até aumento do próprio salário, desviando verba dos cofres públicos. Procurados via advogados, os servidores admitem a culpa, embora alguns contestem os valores desviados. Em outros casos, apelam para o Tribunal de Justiça na tentativa de reverter decisões condenatórias. Em Presidente Prudente, a 551 km de São Paulo, uma servidora da prefeitura superfaturou 25 produtos que foram pagos com dinheiro público para beneficiar um empresário local. Eles assumiram os atos e fizeram acordo com o Ministério Público, que foi homologado, e devolveram as verbas que causaram prejuízo ao Poder Executivo.

“Elaine Cristina Rota Oliveira, em conluio com o fornecedor Bruno Diniz Rascoviti, promoveu um esquema que propiciou o enriquecimento ilícito do fornecedor Bruno em detrimento do erário municipal, que sofria prejuízos. Ela promovia cotações superfaturadas e, em consequência, viabilizava compras superfaturadas, aproveitando-se o fato de que, por se tratar de compras de pequeno valor, o superfaturamento não chamaria atenção. Ou, ainda, ela adulterava as cotações realizadas por outras servidoras, sempre com o intuito de superfaturar o valor do produto a ser comprado”, disse na inicial da ação o promotor Marcelo Creste.

Entre os produtos, até parafuso para vaso sanitário sofreu aumento de preço, segundo o Ministério Público. O valor de mercado do objeto era de R$ 1,91, mas o valor pago pela prefeitura foi de R$ 9,39. Na relação apresentada à Justiça, há ainda pacote de canudo biodegradável, lápis para carpinteiro, ímãs para geladeira e até colar elizabetano para cães e gatos (protetor utilizado no pós-cirúrgico).

Desconfiança em compra de escada fez esquema ser descoberto Foto: Reprodução/MPSP

Um servidor com cargo de chefia na Prefeitura de Presidente Prudente foi o responsável por descobrir o esquema da servidora com o empresário ao desconfiar da solicitação de compra de uma escada antiderrapante para piscina de um Centro de Fisioterapia do Idoso. “Essa compra foi a que chamou a atenção e fez com que o esquema de compras de pequeno valor superfaturadas viesse à tona. Em resumo, o Centro de Fisioterapia do Idoso fez a requisição de material nº 13.629 para a aquisição de uma escada antiderrapante para a piscina do local. No processo de dispensa de licitação, a oferta vencedora foi a da empresa de Bruno Diniz (que utilizava o nome do irmão Matheus) no valor de R$ 5.900. No entanto, a nota de empenho nº 16.318 não apresentava o modelo detalhado da escada, apenas citava a marca ‘Librainox’, o que acabou permitindo que o preço apresentado fosse de R$ 5.900, a despeito de esta escada custar, na época, em média R$ 2.000″, afirmou o promotor.

A situação, ainda segundo o Ministério Público, piorou. Isso porque a escada entregue era inferior ao que se esperava e o valor orçado girava em torno de apenas R$ 400. A servidora e o empresário, porém, não ficaram impunes. Para colocar ponto final no processo, eles celebraram acordo com Ministério Público e devolveram, com juros, o valor apurado por superfaturamento.

De acordo com os autos, o superfaturamento causou prejuízo em torno de R$ 45 mil. Elaine e Bruno devolveram aos cofres de Presidente Prudente R$ 58.008,98 (valor atualizado). A servidora pagou R$ 13.008,98, e o empresário R$ 45 mil. Elaine ainda não poderá exercer por cinco anos função ou cargo de confiança e nem atuar pelo mesmo período em cargos que envolvam, por exemplo, cotação de preços da prefeitura.

Funcionário da Prefeitura de Presidente Prudente descobriu esquema de superfaturamento Foto: @CidadedePresidentePrudente via Facebook

O advogado de Elaine, Rennan Marcos Salvato da Cruz, foi procurado e disse que a cliente não se manifestaria. Segundo ele, casos de improbidade administrativa são comuns em cidades pequenas pela falta de estrutura das prefeituras. “Muitos cometem atos de improbidade sem dolo, porque não sabem e não conhecem a lei”, disse. “Um prefeito não vai deixar de contratar um médico ou dentista para colocar um advogado na prefeitura.” O advogado de Bruno não retornou. O espaço está aberto para manifestação.

No último dia 12, o promotor Marcelo Costre peticionou junto à Vara da Fazenda dizendo que Elaine cumpriu a devolução de dinheiro para os cofres públicos. Bruno também efetuou os pagamentos no ano passado. Diante disso, o processo deve ser extinto nas próximas semanas.

Em cidade com menos de 3 mil habitantes, servidor aumentou o próprio salário

Aimoré Duvan Inácio, então coordenador de recursos financeiros e humanos da Câmara de Floreal, cidade a 523 km da capital paulista e com 2.773 moradores, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi condenado por desviar verba da folha de pagamento do Poder Legislativo. Hoje, ele enfrenta duas ações executórias para ressarcimento do erário (R$ 301 mil, movida pela Prefeitura de Floreal) e outra para pagamento de multa (R$ 270 mil, movida pelo Ministério Público). Inácio ainda perdeu o cargo público, os direitos políticos por oito anos e foi proibido de contratar com o Poder Público por 10 anos. De acordo com a sentença, Inácio aumentou o próprio salário e concedeu para si pagamentos a título de "licença prêmio". Ele entrou para o serviço público em 1990, e os desvios apontados na investigação ocorreram entre 2003 e 2017. "No caso dos autos, não há como deixar de reconhecer que o requerido, na qualidade de coordenador de recursos financeiros e humanos da Câmara Municipal de Floreal, no período compreendido entre os anos de 2003 e 2017, apropriou-se e desviou recursos financeiros de referida Casa Legislativa, efetuando créditos ilegais para si, em razão do cargo que ocupava", citou, em trecho da sentença, a juíza Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini, do Fórum de Nhandeara.

Apuração do MP apontou para valores salariais acrescidos por funcionário público Foto: Reprodução/MPSP

A defesa de Inácio foi feita pelo advogado Francisco Lombardi Desiderio, que apontou falta de comprovação de dolo para o ato e falta de enquadramento nas penalidades da lei de improbidade. “A falta de tipificação individual dos referidos atos de improbidade administrativa supostamente praticados pelo réu salienta o desatendimento ao requisito próprio do Direito Sancionador, dando margem até para se punir com a mesma sanção os atos simplesmente ilegais daqueles indubitavelmente caracterizados como ato de improbidade administrativa. Logo, resta evidenciado que o ato havido por negligente, imprudente ou imperito (culposo) não se alça ao nível de ato ímprobo (doloso), para ensejar a punição que é a este último se comina”, disse em trecho das contrarrazões apresentadas.

Procurado por meio do advogado, Inácio não se manifestou. O ex-servidor não entrou com recurso da sentença condenatória, que transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso para tribunais superiores. Resta agora a quitação das cobranças feitas pelo Município e pelo Ministério Público.

Ex-prefeito é condenado por suposta simulação de pagamento de fornecedores

Genildo Ramineli disputou a primeira eleição, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2016. Na ocasião, o então candidato pelo PSD conseguiu a maioria dos votos para administrar a cidade de Anhumas, a 549 km de São Paulo, entre 2017 e 2020. No entanto, de acordo com o Ministério Público, o agora ex-prefeito teria montando esquema de enriquecimento ilícito por meio de pagamentos falsos.

Ex-prefeito Genildo Ramineli, condenado por improbidade pela Justiça Foto: @GenildoRomineli via Facebook

Em sentença, o juiz Darci Lopes Beraldo citou como exemplo de prova uma nota empenhada no valor de R$ 8 mil em favor de uma empresa, que afirmou em juízo nunca ter recebido o dinheiro.

“Há prova documental inserindo na peça fotos dos documentos, no caso os pagamentos de R$ 8 mil e R$ 900, com os cheques nº 850666 e 850696, emitidos e descontados para pagamento em espécie do credor JB Comércio de Peças para Veículos Eirelli EPP, ocorrido em 2018. Entretanto, ouvida, a testemunha responsável pela cobrança e recebimento dos créditos da empresa confirmou em juízo que nunca recebeu dinheiro em espécie na tesouraria da prefeitura, que nunca esteve em Anhumas para receber os pagamentos e que não houve pagamentos em 2018. Outro cheque, datado em 2017, emitido e descontado no caixa do banco em nome da Prefeitura de Anhumas no valor de R$ 18 mil, foi contabilizado internamente com um valor menor, ou seja, R$ 13 mil, não sendo esclarecida ao TCE, pela origem, a diferença de R$ 5 mil”, registrou o magistrado.

Ramineli e as duas funcionárias foram condenados a devolver R$ 477.579,71, perderam os cargos públicos, os direitos políticos por 14 anos e ficaram proibidos de contratar com Poder Público também por 14 anos.

Servidoras teriam descontado cheques em banco que fica ao lado da prefeitura Foto: Reprodução via Google Street View

Em depoimento ao MP, em agosto de 2019, a servidora Daniela Ferraz afirmou que deixou cargo de estagiária para assumir função de assessora e não tinha experiência para a função e que pagamentos em espécie eram comuns. Ela disse que o então prefeito saiu do cargo de tesoureiro do município para se tornar chefe do Poder Executivo. Em trecho do depoimento, ela afirmou que pagamentos aos credores eram feitos em espécie. “Em 2018, o Tribunal (de Contas do Estado) fez uma visita surpresa e (os servidores disseram) que o ideal era pagamento por cheque ou transferência bancária”, disse. Na apelação, a defesa de Daniela sustenta que não ficou comprovado dolo por parte da servidora.

Em janeiro de 2020, a funcionária Carla Isogai afirmou que um decreto do prefeito colocou fim ao pagamento em espécie, enquanto a investigação do MP já estava aberta. “Hoje não existe mais (pagamento em dinheiro). Outubro (de 2019) já acabou”, disse. Questionada sobre pagamentos, a servidora disse que fez pagamentos sem empenho, mas “com nota fiscal emitida para a prefeitura”.

Segundo ela, a autorização para pagamentos sem empenho partiu do “prefeito”. A defesa de Carla argumentou não ter ficado comprovado nos autos que Carla agiu com dolo, ou seja, de má-fé. “Registra-se também que não restou demonstrado de forma efetiva que a requerida agiu com intenção de lesar o município, ou tampouco enriqueceu ilicitamente em decorrência de tais fatos”, diz trecho da defesa realizada por Emerson Betim.

Em setembro de 2020, o MP ouviu o então prefeito Genildo Ramineli, que negou irregulares e afirmou que o caixa da prefeitura estava em ordens. “Hoje, essa questão de caixa está tudo tranquilo, tudo sanado, tudo regularizado, tudo na paz”, afirmou o ex-prefeito.

Pagamento de IPTU em dinheiro facilitou desvios em Emilianópolis

Um ex-servidor da Prefeitura de Emilianópolis, a 603 km de São Paulo, é cobrado na Justiça em quase R$ 1,3 milhão por desvios de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Gentil Martins assumiu desvios cometidos, mas não o valor total apurado em fase investigatória, em quase R$ 500 mil, como sustenta a defesa.

“Não há qualquer prova nos autos de que o requerido desviou todo o valor apurado junto à Prefeitura de Emilianópolis. Em verdade, a ação de improbidade confere grande valor à confissão do requerido tão somente à parte que interessa para sustentar a ação. Se a confissão tem todo o valor assim atribuído deve ser considerado em sua totalidade e tomada por verdade todas as afirmações do requerido de que realizou apenas alguns desvios de verbas públicas posterior a 2017 e em pequenas montas”, alegou na defesa o advogado Guilherme Lopes Felicio.

Emilianópolis tem 3.014 moradores, de acordo com IBGE Foto: @PrefeituraMunicipaldeEmilianópolis via Facebook

O que facilitou os desvios, segundo consta no processo, foi o fato de o município, por anos, receber pagamento de IPTU e ITBI na própria prefeitura. Ou seja, moradores da cidade levavam carnês até o prédio do Poder Executivo e pagavam em dinheiro os impostos. Ao receber a quantia, servidores colocavam a verba no cofre do município. Uma das testemunhas disse em juízo que houve alguns acessos ao sistema em que constava valores de recebimentos de tributos do município depois de o ex-servidor Martins ter sido afastado. Mas a testemunha não soube dizer quem fez os acessos.

Com base nos depoimentos, a defesa de Martins aponta que, de fato, o ex-servidor fez desvios, mas entre R$ 40 mil e R$ 50 mil. Para a defesa, o fato de Martins ter assumido a culpa logo no começo da ação fez com que outras pessoas cientes dos desvios deixassem a culpa exclusiva no ex-tesoureiro.

Em depoimento, Martins afirmou que desviou verba a pedido do ex-prefeito Agamenon Pereira da Silva, morto em 2017. “Afirmou que durante a administração de Agamenon Pereira da Silva eram solicitados valores semanais de R$ 500 a R$ 600 para que o prefeito utilizasse em jogos, sempre com o compromisso de devolução posterior. Informou que não efetuava os registros nos balancetes, pois aguardava Agamenon compensar os valores retirados, mas Agamenon adoeceu e não devolveu os valores, recaindo sobre o declarante a obrigação de justificá-los. Relatou que com o falecimento de Agamenon procurou diversas maneiras de satisfazer o débito, mas não conseguiu. Declarou que começou a efetuar retiradas do caixa da prefeitura para saldar novas dívidas e que em 2017 passou a se apropriar de parte dos valores que eram recebidos pela tesouraria a título de tributos para uso pessoal. Relatou que não sabe informar o quanto lhe cabe do valor apurado de R$ 492 mil, vez que, o antigo prefeito, Agamenon, havia sido o precursor desses desvios. Afirmou que recolhia os valores no cofre exposto na sala, que não tinha senha”, diz trecho do depoimento do ex-servidor.

Em contato com o Estadão, a defesa de Martins afirmou que ele sofre de problemas de saúde e não tem dinheiro para arcar com a cobrança milionária em trâmite na Justiça.

Para quitar dívidas com traficantes, ex-carcereiro emite nota fria e coloca mãe como beneficiária de desvio

Outros casos que envolvem desvios com valores pequenos ocorreram nos últimos anos e culminaram com sentenças condenatórias no ano passado. Um deles envolve um ex-carcereiro que empenhou uma nota fria no valor de R$ 7.500 e colocou a conta bancária da mãe para receber o dinheiro desviado. De acordo com depoimento em fase investigatória, o desvio ocorreu para quitar dívidas com traficantes, que ameaçavam a família. Segundo depoimento ao qual o Estadão teve acesso, o irmão do ex-servidor era usuário de drogas.

Ex-servidor assumiu desvio ao ser questionado por delegado Foto: Reprodução | PGE

O ex-servidor foi condenado em primeira instância, à revelia, e terá de devolver o valor subtraído corrigido com juros. Ele também perdeu os direitos políticos e não pode contratar com Poder Público por quatro anos. O ex-funcionário terá ainda de arcar com pagamento de multa cível equivalente ao valor do dano causado.

Servidoras de escola estadual são condenadas por fraudar dados para obtenção de cartão de ônibus

Três ex-servidoras de um escola estadual de Carapicuíba, na Grande São Paulo, brigam na Justiça na tentativa de reverter uma condenação em primeira instância que determinou devolução de R$ 2.488,95, suspensão de direitos políticos por dois anos e pagamento de multa equivalente ao acréscimo obtido. O motivo é um ato de improbidade, segundo o Ministério Público, porque elas “inseriram dados falsos no sistema da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Saulo S/A (EMTU) para se beneficiarem do passe escolar gratuito” nos anos letivos de 2015 a 2016.

“Durante a instrução probatória, as requeridas, ao serem interrogadas, confessaram a prática dos ilícitos, justificando suas condutas no estado de necessidade e suposto desconhecimento da vedação legal. Também não impugnaram a documentação apresentada pela EMTU, referente aos formulários de requisição/revalidação elaborados por elas mesmas, mediante inserção de informações falsas, e aos extratos dos deslocamentos realizados com o uso do ‘Cartão Bom Escolar’”, citou na inicial o procurador do Estado Gabriel da Silveira Mendes.

Desembargador do TJ-SP reconheceu dolo em ação de servidoras estaduais Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O benefício é exclusivo para professores da rede estadual. As servidoras alegam necessidade para o ato e desconhecimento da lei. Uma das servidoras apelou junto ao TJ-SP. A defesa, inclusive, alegou nos autos o princípio da insignificância na tentativa de conseguir a absolvição. No entanto, o desembargador Ricardo Dip rejeitou o argumento. “Ocorre que, não há falar em aplicação do sobredito princípio ao caso, na medida em que houve evidente dolo na conduta da recorrente visando obter vantagem indevida, causando, com isso, lesão ao patrimônio público”, citou em trecho do acórdão do último dia 12.

Ex-funcionária da Polícia Civil de São Paulo usou vale alimentação de colegas

Uma servidora, hoje aposentada, foi acionada na Justiça pelo Ministério Público acusada de usar cartões de vale alimentação de ao menos três funcionários da Polícia Civil de Jacareí, a 82 km da capital paulista. O caso ocorreu em 2018 quando o benefício foi concedido pelo governo de São Paulo. Servidores, então, perguntaram no departamento pessoal sobre como adquirir o cartão.

A servidora, então, que era responsável pelo departamento, disse que verificaria. Posteriormente, ela afirmou que fez a solicitação para os servidores porque os cartões anteriores haviam sido extraviados. Quando os cartões chegaram e foram entregues, um dos servidores da Polícia Civil decidiu pesquisar junto a empresa fornecedora se os créditos haviam sido utilizados.

“Para sua surpresa verificou que em seu cartão já constava histórico de gastos realizados em determinados restaurantes da comarca”, citou o promotor José Luiz Bednarski na inicial. “A fim de identificar o usuário dos cartões, na sequência, tais policiais se dirigiram aos estabelecimentos registrados e, com auxílio de câmeras de segurança de um empreendimento específico, identificaram a requerida como a real usuária dos cartões.” À época, ela foi afastada.

O processo transitou em julgado. A servidora devolveu o valor utilizado dos cartões dos colegas. O prejuízo apurado foi de R$ 1.760 mil (com correção). Ela ainda perdeu direitos políticos pelo prazo de oito anos, foi condenada a pagar multa civil no valor equivalente ao do acréscimo patrimonial obtido com a conduta ímproba e proibida de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de dez anos.