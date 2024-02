O pastor Silas Malafaia afirmou estar sendo “perseguido” pelo discurso com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) que fez no ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista no domingo, 25, do qual foi um dos organizadores. “Começou a perseguição a mim? Mais do que nunca, o que falei lá é verdade: o Estado Democrático de Direito está em perigo”, disse o pastor em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 26.

Na gravação, Malafaia reagiu à possibilidade de se tornar alvo da Polícia Federal (PF) no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Segundo interlocutores da corporação ouvidos pelo jornal O Globo, o pastor poderia ser incluído no rol de investigados pela tentativa de embaraçar as diligências.

Malafaia financiou ato pró-Bolsonaro

PUBLICIDADE O ato na Paulista foi convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após ele e aliados próximos serem alvos da Operação Tempus Veritatis. A manifestação foi financiada por Silas Malafaia, responsável por alugar os trios elétricos que abrigaram congressistas, governadores e demais autoridades durante a manifestação. O pastor rechaçou a possibilidade de o financiamento do ato ser apurado pela Receita Federal. “Eu tenho nota de tudo, é com nota em meu nome”, disse o pastor no vídeo. “Eu posso pagar outras manifestações. Não é só essa, não. Escolheram o cara errado para perseguir”, afirmou Malafaia.

Apesar da presença em peso de políticos bolsonaristas no ato, o direito a discursar foi restrito, com só sete oradores. Malafaia foi um deles, antecedendo o discurso de Bolsonaro. A fala do pastor conteve críticas mais contundentes ao STF, com menções diretas a ministros do STF, como Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, presidente da Corte.

Malafaia chegou a dizer que, se o ex-presidente fosse preso, sairia da detenção “exaltado”. “Eu não desejo isso pra você, mas vou deixar aqui uma palavra: ‘Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado”, disse o pastor evangélico. “Se eles te prenderem, não vai ser para sua destruição, mas para a destruição deles.”

Interlocutores blindam ex-presidente

Interlocutores da oposição ao governo Lula ouvidos pelo Broadcast Político/Estadão blindaram Jair Bolsonaro do discurso proferido por Silas Malafaia. “O pastor Silas, realmente, citou situações do STF, mostrou uma indignação, mas fez relatos sobre vários fatos da história”, disse Altineu Côrtes, líder do PL na Câmara.

Publicidade

Jair Bolsonaro e Silas Malafaia em palanque de manifestação na Avenida Paulista no domingo, 25 de fevereiro Foto: @PastorMalafaia via X

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, também tentou afastar do ex-presidente as declarações de Malafaia. “Qualquer outra palavra na grande festa da democracia que não seja dele, são palavras, mas não dele. Bolsonaro só um”, escreveu o parlamentar no X (antigo Twitter).

Em outra publicação no X, Malafaia negou que tenha sido utilizado, por não possuir cargo eletivo, como “ponta de lança” de críticas mais enfáticas ao STF. O Estadão procurou o pastor para comentar a repercussão do discurso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.