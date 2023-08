Silvinei Vasques pode perder aposentadoria de R$ 18 mil se for comprovada interferência nas eleições

BRASÍLIA – O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques pode perder a aposentadoria caso fique comprovado que ele interferiu no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Hoje, ele recebe o valor bruto de R$ 18 mil por mês. Vasques foi preso nesta quarta-feira, 9, pela Polícia Federal (PF), por suspeita de direcionar recursos do órgão para dificultar o trânsito de eleitores, sobretudo do Nordeste, para os locais de votação.

A ordem de prisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Paralelamente às investigações da Corte, foram abertos três processos administrativos para apurar as denúncias contra o ex-diretor da PRF. Eles são conduzidos pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Silvinei Vasques pode perder aposentadoria de R$ 18 mil após investigações administrativas da CGU Foto: WILTON JUNIOR

De acordo com a PRF, a punição de cassação da aposentadoria pode ser aplicada se forem comprovadas “atitudes ou condutas que não são compatíveis” ao cargo de diretor-geral.

“Os processos administrativos tramitam de acordo com a legislação vigente, que prevê para o investigado o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como punições em caso de comprovação de atitudes ou condutas que não são compatíveis com o cargo exercido na administração pública. Uma das punições previstas, em caso de comprovação de irregularidades, é a cassação da aposentadoria, conforme a Lei 8.112/90″, afirmou a PRF.

No final de semana da votação do segundo turno, a corporação chefiada por Silvinei Vasques na época realizou blitzes em diversas rodovias do País, com foco no Nordeste, região em que o PT concentra mais votos.

No dia 15 de novembro, o Ministério Público Federal (MPF) pediu o afastamento imediato de Silvinei por 90 dias e moveu uma ação civil acusando o ex-diretor-geral de improbidade administrativa.

No dia 20 dezembro de 2022, quando já era investigado pelas supostas interferências, Silvinei foi exonerado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Três dias depois, ele se aposentou do cargo, depois de 27 anos de carreira na PRF. O pedido de aposentadoria de Silvinei Vasques tramitou em menos de 48 horas.

Aposentado, ele recebe um valor bruto de R$ 18 mil mensais, acrescido de outras vantagens. Caso tenha a aposentadoria cassada, ele deixará de receber a remuneração. Se não forem encontrados indícios de interferência nas eleições, a CGU arquivará o processo e Silvinei continuará tendo direito ao benefício.

Processos estão sob sigilo

Segundo a CGU, os três processos foram abertos no primeiro semestre de 2023 e estão sob sigilo até o término das investigações, que devem durar até 180 dias. Os inquéritos estão sendo coordenados pelo órgão por se tratar de uma “autoridade de alto escalão” e pelo tema ter “alta sensibilidade” para o poder público.

A PRF disse que colabora com as autoridades que investigam as denúncias de interferência do ex-diretor-geral com o fornecimento de dados referentes ao trabalho da instituição, como o número de veículos fiscalizados e as multas aplicadas nas rodovias federais no segundo turno das eleições.