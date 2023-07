Silvio Almeida é de qual partido? Ministro responde a perguntas mais buscadas sobre ele no Google

BRASÍLIA – Silvio Almeida é filho de quem? Foi eleito? É filiado a qual partido? Essas e outras perguntas estão entre as principais buscas feitas pelos brasileiros ao Google para saber mais sobre o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula.

O Estadão apresentou as perguntas ao ministro Silvio Almeida como parte do projeto “Joga no Google”. Semanalmente, a equipe do portal faz a ponte entre os leitores e as autoridades, para esclarecer dúvidas a respeito das pessoas que estão à frente de decisões que impactam a vida do País.

Os questionamentos dos internautas são abrangentes e, muitas vezes, envolvem assuntos pessoais da vida dos políticos e das autoridades. Uma das perguntas mais feitas sobre o ministro no Google é: “Silvio Almeida é casado?”. “Casado com Ednéia (Carvalho), a minha companheira, querida, amada”, respondeu.

O “Joga no Google” tira os políticos dos debates acalorados nos plenários da Câmara e do Senado, ou dos gabinetes nos ministérios do governo, para fazê-los responder àquilo que os brasileiros, de fato, querem saber sobre eles. Tudo isso com muito bom-humor e leveza para humanizar as pessoas que nos representam nos espaços de poder.

Silvio Almeida é filho de quem?

Filho de Veronica Aparecida de Almeida e do seu Lourival de Almeida Filho.

Silvio Almeida é casado?

Casado com Ednéia, a minha companheira, querida, amada.

Silvio Almeida é de qual partido?

Silvio Almeida não é filiado.

Silvio Almeida foi eleito?

Silvio Almeida não foi eleito.

Silvio Almeida é ministro?

Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania por indicação do presidente Lula.

Uma curiosidade

Uma curiosidade? A meu respeito? Não é uma curiosidade, né? Que eu sou músico, gosto de quadrinhos, sou um leitor voraz de romances. Acho que não é uma curiosidade. Todo mundo que me acompanha sabe disso. E gosto também de videogame. Acho que é isso.