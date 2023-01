Diante de oposição radical, Lula evita medidas que provoquem ‘fogo amigo’ de seus eleitores

Muitas das decisões tomadas por Lula e seus ministros no início do governo desagradaram investidores e empresários, que torciam por um esforço mais intenso pelo controle de gastos e redução da dívida pública. A irritação do mercado começou ainda na transição, com a PEC que flexibilizou o teto de gastos, e continuou em janeiro, com a prorrogação do imposto zero sobre combustíveis. Várias declarações de Lula também aumentaram o mal-estar, incluindo a defesa de uma meta de inflação mais alta. Para terminar o mês, em vez de ir ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, Lula priorizou os vizinhos na América do Sul, e prometeu investimentos na Argentina.

Tudo isso tem levado investidores à pergunta sobre o perfil de Lula, em seu terceiro mandato. Afinal, o presidente continua pragmático e aberto a propostas “pró-mercado”, como foi em seus dois primeiros mandatos, ou está diferente agora, depois da prisão?

Leia também Lula 3 x Lula 1

É claro que somente o próprio Lula tem a resposta. Mas é muito difícil ter uma conclusão sem levar em conta o contexto, este sim muito diferente de 2003. É muito plausível que Lula continue sendo o mesmo, mas que seu pragmatismo agora esteja sendo afetado por um conjunto muito diferente de circunstâncias: em especial, a existência, hoje, de uma oposição radical disposta a tudo para tirá-lo de cena, e que conta com o apoio de uma parcela relevante do eleitorado.

Investidores se perguntam se Lula continua pragmático e aberto a propostas 'pró-mercado', como foi em seus dois primeiros mandato. Foto: Augustin Marcarian/Reuters

Em todas as decisões e discursos de Lula até agora, fica evidente a preocupação dele em reiterar os compromissos de campanha, mantendo sua base de apoio mobilizada, e em evitar medidas que provoquem “fogo amigo” de seus eleitores logo no início do governo. Em tempos normais, governantes aproveitam o início do mandato para tomar medidas amargas, que muitas vezes contrariam os interesses de sua própria base. Mas, pelo que vimos em 8 de janeiro, esses não são tempos normais, e Lula parece estar mais refratário a medidas impopulares do que no passado.

Isso é um problema para a agenda econômica, pois mesmo que Lula cumpra a promessa de equilibrar a responsabilidade fiscal com a social, ele precisará tomar medidas impopulares logo menos. Impostos terão que subir, e alguns gastos terão que ser reduzidos, ou subirão menos do que a população gostaria. Lula está conseguindo construir uma base parlamentar, e terá que usá-la para algumas decisões amargas, cedo ou tarde.

Se esse de fato for um dos problemas que afetam a tomada de decisão do governo, é possível que Lula ganhe mais confiança conforme tenha mais controle sobre as forças de segurança e sinta firmeza em seus índices de aprovação popular e de apoio no Congresso. A discussão sobre a nova âncora fiscal e sobre a política do salário mínimo, nos próximos meses, darão pistas importantes.