Em dezembro de 2020, uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pavimentou a ascensão de Arthur Lira à presidência da Câmara. Por 7 votos a 4, os ministros proibiram a reeleição de presidentes legislativos dentro da mesma legislatura, e encerraram a longa gestão de Rodrigo Maia à frente da Câmara. Lira consolidou-se como favorito, com o apoio do então presidente Jair Bolsonaro.

Pouco mais de três anos depois, essa mesma decisão começa a enfraquecer o próprio Lira. No início dos trabalhos legislativos de 2024, o presidente da Câmara mostra muita irritação com o tratamento dado pelo governo às demandas dos deputados, em especial o pagamento de emendas parlamentares. Lira, porém, não rompeu totalmente com o governo, e dificilmente o fará por ora, porque sabe que isso pode apressar a sua derrocada. Em 2025, Lira deixará a presidência da Câmara. Enquanto isso, Lula ainda será o presidente da República por mais dois anos. Essa diferença na duração dos mandatos pesa cada vez mais no cálculo político, e evita que deputados se alinhem automaticamente em torno de Lira na disputa com o chefe do Executivo.

Relação de Arthur Lira e Lula passa por momentos difíceis, mas proximidade do fim do mandato do presidente da Câmara pode ajudar o governo Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Isso tem a ver com características fundamentais do Legislativo brasileiro, que estão relacionadas ao desenho institucional do país. Os deputados em geral, e em especial o baixo clero da Câmara, preferem estar próximos ao governo, qualquer que seja ele, para reforçar suas bases eleitorais e afastar potenciais concorrentes. Mesmo que os deputados tenham hoje muito mais autonomia para gerir suas verbas, tudo sempre fica mais fácil, e mais previsível, quando se tem a simpatia de ministros e do Palácio do Planalto. Poucos na Câmara têm vocação para ser oposição, ainda mais quando o presidente tem popularidade relativamente alta, estável desde o começo do mandato. Portanto, quando o presidente da Câmara se afasta do governo, ele perde uma de suas principais fontes de influência: a capacidade de atuar como uma ponte entre os interesses dos deputados e a agenda do governo. Outras lideranças partidárias começam a se credenciar para cumprir o mesmo papel, e a sucessão da Câmara começa a ficar mais embaralhada. Nesse sentido, a decisão de 2020 do STF e suas consequências atuais reforçam que é muito precipitado classificar o sistema político brasileiro como semipresidencialista. Ainda vivemos em um regime presidencialista, embora caracterizado por ter múltiplos pontos de veto e, portanto, uma forte tendência ao gradualismo e à busca de grandes consensos. Nesse desenho institucional, o chefe do Executivo, presidente da República, ainda detém a maior capacidade de determinar a agenda nacional, a partir de um mandato popular, dentro de limites impostos, ou negociados, pelo Legislativo. Os deputados e senadores conseguem incidir sobre essa agenda, e às vezes empurrar suas próprias iniciativas, mas isso ocorre apenas de forma pontual.

