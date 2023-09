Janela de oportunidade para o Brasil se amplia com presidência do G-20 em 2024

A cúpula do G-20, na Índia, trouxe bons sinais para o Brasil, sede do próximo encontro. Havia um grande risco de que os presidentes do bloco terminassem o evento sem um comunicado conjunto, o que seria inédito, por causa de divergências sobre a guerra na Ucrânia. A rivalidade entre Índia e China também atrapalhava. Mas a Índia, com o apoio dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países, habilmente superou essas dificuldades e liderou, com sucesso, um texto que apoia várias pretensões de países em desenvolvimento, como o Brasil. Entre elas, a ideia de reformar as organizações financeiras multilaterais, como o Banco Mundial, para que aumentem o crédito a países mais pobres - e mais vulneráveis à mudança climática.

Foi, portanto, um sinal animador para a ambiciosa política externa brasileira. Assim como a Índia, o Brasil almeja liderar os países da periferia do mundo, o chamado Sul Global, em busca de maior representatividade e equilíbrio das relações internacionais. Nos próximos dois anos, o Brasil estará na vitrine, presidindo não só o G-20 em 2024, mas também a cúpula climática de 2025, e tentando empurrar um dos maiores acordos comerciais atualmente em negociação em um mundo cada vez mais protecionista - entre Mercosul e União Europeia. Sem escolher lados na guerra entre Rússia e Ucrânia, nem na disputa tecnológica entre Estados Unidos e China, o Brasil tentará provar, outra vez, que merece lugar permanente na mesa das grandes decisões.

Lula na passagem de comando do G-20 da Índia para o Brasil abre oportunidades para o país em 2024 Foto: Ricardo Stuckert/PR

Não será um sucesso completo. Na verdade, as ambições do Brasil são tão altas que, por muitos critérios, os resultados serão considerados um fracasso. Não há perspectiva, hoje, de uma paz definitiva no conflito europeu; e em qualquer negociação que comece em 2024 ou depois, o Brasil deve ter papel coadjuvante, na melhor das hipóteses. A reforma do Conselho de Segurança da ONU continua bastante improvável. Mesmo na América do Sul, onde o Brasil pretende atuar como líder regional, há um desânimo crônico com a falta de recursos para uma integração verdadeira.

Mas, ainda que o Brasil siga bastante aquém de seus grandes objetivos, há chances de avanços concretos nos próximos anos. A agenda ambiental será o grande destaque. Embora as cúpulas climáticas globais venham perdendo ímpeto, a agenda de descarbonização e transição energética continua a avançar por negociações em blocos e iniciativas do setor privado. O Brasil participará ativamente da construção dessa nova economia. A reforma das organizações financeiras multilaterais deve continuar a avançar, ainda que a passos lentos, e será parte da agenda prioritária do Brasil no G-20 do ano que vem. Junto com os presidentes do G-20, virão representantes das maiores industrias do mundo, todos atualmente em busca de diversificar suas cadeias de produção e mercados consumidores. E o acordo comercial com a União Europeia, se concluído, pode aumentar a concorrência e a produtividade, diminuindo o isolamento comercial do país.

Críticas ao Tribunal Penal Internacional ou comentários descuidados sobre a guerra na Ucrânia certamente atrapalham. Mas não impedem que o Brasil aproveite a janela de oportunidade na diplomacia internacional. Isso, combinado com as reformas econômicas em voga desde 2016, dá ao Brasil a chance de maior prosperidade econômica - e estabilidade política - no longo prazo.