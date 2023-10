Lula pode influenciar disputa pelas sucessões de Lira e Pacheco, mas reabilitará oposição se errar

A notícia de que o PT poderá lançar candidato próprio à Presidência da Câmara em 2025 renovou as especulações sobre o sucessor de Arthur Lira. Parece apenas uma preocupação distante, mas a disputa pelo comando no Congresso - Câmara e Senado - será crucial para a segunda metade do mandato de Lula.

O cenário da Câmara, por ora, é bastante diferente do cenário do Senado. Na Câmara, o movimento mais importante caberá ao próprio Lira; no Senado, a bola parece estar com o governo. Em ambos os casos, o governo precisa ter cuidado para não jogar a presidência no colo da oposição, hoje isolada e com pouca capacidade de obstrução. Se fizer os movimentos certos, o governo poderá manter boa relação com a presidência de ambas as casas, facilitando a aprovação de leis de seu interesse no período pré-eleitoral.

Na Câmara, Arthur Lira deve comandar os primeiros movimentos para a escolha de seu sucessor no cargo Foto: Wilton Junior/Estadão

Na Câmara, há uma grande expectativa com relação ao nome que será apoiado pelo próprio Lira. Qualquer candidato que conte com o seu endosso estará bem posicionado para consolidar uma ampla frente e eleger-se com facilidade, com votos do governo e da oposição. Hoje, o nome mais citado entre deputados é o de Elmar Nascimento.

Esse cenário, porém, parte da premissa de que Lira sinalizará com clareza quem será o seu candidato. Isso não aconteceu na última sucessão, quando Rodrigo Maia manteve vários nomes na disputa, tentando equilibrar diferentes interesses. Enquanto isso, Lira se uniu ao governo Bolsonaro, consolidou seu grupo, e chegou à Presidência. Se Lira falhar em apontar claramente um sucessor, tornará o cenário mais imprevisível, permitindo ao governo, ou à oposição, construir candidaturas alternativas.

No Senado, Rodrigo Pacheco deve apoiar Davi Alcolumbre, mas caciques do MDB se incomodariam com eventual embarque do governo Foto: GERALDO MAGELA /Agencia Senado

No Senado, não há dúvida de que o candidato apoiado por Rodrigo Pacheco será Davi Alcolumbre. Isso, porém, desagrada ao MDB, que já indica que tentará voltar à cadeira que ocupou por tantos anos. Isso colocará o governo em diante de uma decisão difícil. O MDB tem aliados mais antigos de Lula, como Renan Calheiros e Eduardo Braga, mas esses nomes correm risco de serem derrotados por uma candidatura de Alcolumbre, caso ele busque votos na oposição.

O governo pode optar por uma campanha segura, apoiando Alcolumbre para que a oposição siga enfraquecida; mas terá que lidar com a insatisfação de importantes aliados no MDB, especialmente se Lira, rival de Renan, garantir posição de influência na segunda metade do mandato de Lula.