Lula tem espaço para formar maioria no Congresso

A equipe de transição do presidente eleito Lula tem feito um enorme esforço para aprovar, ainda esse ano, a suspensão do teto de gastos sobre programas sociais e muitas outras áreas do governo. A chamada PEC da Transição, ou PEC do Estouro do Teto, daria a Lula fôlego orçamentário para atravessar todo seu mandato sem ficar refém do Congresso durante as negociações de uma nova regra fiscal.

A pressa de Lula para aprovar uma medida tão arriscada do ponto de vista fiscal antes da posse dos deputados e senadores eleitos, porém, não significa que ele não possa construir uma maioria estável no Congresso. A próxima legislatura, ao contrário do que muitos imaginaram após as eleições, não será majoritariamente bolsonarista.

Quem frequenta Brasília em novembro já reparou que vários parlamentares que apoiam o atual governo já conversam com desenvoltura com membros do PT. Diz-se que, em Brasília, o maior partido sempre é o PG, Partido do Governo. Isso continuará sendo o caso em 2023. Um levantamento feito pela Eurasia Group mostrou que apenas uma minoria dos deputados e senadores eleitos (entre 30% e 40%) sustentou suas campanhas na TV e nas redes sociais em temas relacionados à agenda conservadora, antipetista, ou bolsonarista.

Em geral, os parlamentares não fizeram campanhas com bases ideológicas. Em vez disso, preferiram chamar a atenção dos eleitores citando temas locais e investimentos feitos em suas regiões – muitos dos quais bancados pelas emendas de relator.

Nada disso é novidade em Brasília. Por isso, talvez a principal marca da relação entre presidente e Congresso no próximo governo seja a normalidade. Haverá uma ampla coalizão, partidos receberão cargos em ministérios e estatais, e haverá maioria no Congresso para aprovar os projetos de interesse do governo desde que não sejam muito ideológicos e de que, em contrapartida, os parlamentares recebem recursos para investir em suas bases.

Por que a pressa de Lula, então? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque sua popularidade ainda está relativamente alta, como presidente recém-eleito, e isso lhe dá mais poder de barganha junto ao Congresso. Em segundo lugar, porque é mais vantajoso negociar antes da eleição da mesa do Congresso em fevereiro, do que depois. Em 2023, com popularidade em declínio e lideranças no Congresso já firmes em suas posições, Lula terá mais dificuldades para gerir uma coalizão e negociar mais espaço no Orçamento.

Mas isso não quer dizer que não poderá manter uma base no Congresso; o nível de popularidade do presidente, entre outros fatores, ditará quão fácil ou difícil isso acontecerá.