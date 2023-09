Reforma ministerial de Lula terá prazo de validade e há riscos para governabilidade em 2024

Desde o recesso legislativo, o presidente Lula tem prometido entregar dois ministérios e cargos de segundo escalão para representantes dos partidos Progressistas e Republicanos. A expectativa do governo é facilitar a aprovação de propostas na Câmara dos Deputados sem precisar negociar caso a caso, como ocorreu no primeiro semestre.

A melhora na coalizão governista, porém, pode ser apenas temporária. Há pelo menos dois fatores que sugerem uma tendência de piora nas condições de governabilidade em 2024, após um período mais tranquilo no segundo semestre de 2023.

Relação de Lula com a Câmara presidida por Arthur Lira deve se estabilizar com a entrada de Republicanos e PP no governo, mas efeito pode ter prazo curto se popularidade não ajudar em 2024 Foto: Wilton Junior/Estadão

O primeiro desafio que Lula enfrentará tem a ver com a sua popularidade. Isso não tem sido um problema por enquanto. Pelo contrário: contrariando as expectativas de seus próprios correligionários, Lula tem tido uma longa lua-de-mel com os eleitores. Os índices de aprovação do presidente têm até subido nos últimos meses, graças à queda da inflação e à contínua melhora do emprego e da renda. Mas o bom momento pode terminar.

Nos próximos meses, o efeito dos juros altos deve começar a pesar sobre a economia. Mesmo que o Banco Central já esteja reduzindo a taxa Selic, a política monetária trabalha com uma longa defasagem, e o cenário mais provável para os próximos meses é de uma redução nos investimentos e esfriamento na atividade econômica. Nada catastrófico, mas suficiente para trazer alguma inquietação aos eleitores – especialmente aqueles que não são tradicionalmente petistas, mas que ainda têm dado o benefício da dúvida ao governo. Em 2024, com a economia operando em uma velocidade mais fraca, a popularidade de Lula pode se acomodar em um patamar mais baixo, mais próximo de 40% do que de 60%, e isso pode trazer alguns aliados no Congresso de volta para a mesa de negociação.

Debate sobre a governabilidade pode ser retomado se os desafios fiscais se ampliarem e solavancos da economia tornarem mais custoso o apoio ao governo na Câmara Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O segundo fator tem a ver com o efeito das restrições orçamentárias sobre a coalizão. Para alcançar o déficit zero, Lula terá que aprovar muitas medidas de aumento de arrecadação. O governo deve ter sucesso apenas parcial, e precisará congelar gastos em 2024 para manter as contas em equilíbrio. Isso será um problema para todos os ministros. Haverá bastante chiadeira, e Lula terá que encontrar outras formas de acalmar a base.

Para que o governo evite esses dois problemas, ele precisará sustentar sua popularidade em níveis relativamente elevados, acima de 50%, o que pode acontecer se a economia continuar surpreendendo positivamente. Além disso, terá que aprovar todo o pacote de aumento de receitas, ou lançar mão de novas medidas rapidamente, para evitar os cortes de gastos. Isso ajudaria a manter um nível relativamente menor de atritos na base. Porém, o mais provável é que 2024 seja um ano um pouco mais complicado para a agenda do governo do que 2023 tem sido.