Opinião | Reforma ministerial reforça relações do governo com as bases antes de eleição polarizada

A confirmação de Gleisi Hoffmann como futura ministra da Secretaria de Relações Institucionais e as recentes especulações sobre a indicação de Guilherme Boulos para um posto no Palácio do Planalto permitem uma análise mais aprofundada da reforma ministerial de Lula e da configuração de seu governo em 2025.

Na minha coluna anterior, argumentei que a reforma seria limitada, pois Lula reluta em nomear pessoas de fora de seu círculo de confiança para posições estratégicas no governo. Vale lembrar que, desde sua prisão e com o aumento da polarização política no país, Lula se tornou mais cauteloso. Muitos aliados do Centrão se opuseram a ele e ao PT durante a crise do governo Dilma Rousseff. No entanto, essa não é a única razão para as sinalizações de Lula. Outra característica marcante do governo projetado para os próximos dois anos é uma defesa mais veemente de suas ações e de seu legado, com fortalecimento da capacidade de mobilização das bases por meio de redes sociais, sindicatos e movimentos sociais.

Lula ao lado de Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da Repúbli

A própria reforma ministerial começou com esse impulso, com a indicação de Sidônio Palmeira e a presença mais frequente de Lula em eventos e na mídia. Lula está indo para a linha de frente e quer que ministros e aliados façam o mesmo, saindo da defensiva – como no caso do Pix – e passando para o ataque – como com as propostas de isenção de imposto de renda e de término da escala 6 por 1.

Lula ainda pode fazer alguns movimentos na direção oposta, buscando prestigiar novas lideranças e aliados de centro, e manter uma frente ampla para 2026. Uma possibilidade especulada em Brasília é a indicação de Tabata Amaral como ministra. Além disso, o Centrão deve ser contemplado com cargos de liderança no Congresso e talvez um novo ministério, garantindo condições razoáveis de governabilidade para este ano.

