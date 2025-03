Opinião | Risco de recessão nos EUA pode trazer alívio inesperado a Lula

Desde que assumiu a presidência, Donald Trump tem dominado o noticiário com anúncios diários de medidas radicais. Tudo estava em sua campanha de uma forma ou de outra: tarifas, deportações e cortes de gastos. Ele havia avisado, embora muitos não acreditassem.

Algumas dessas medidas representam um choque de oferta para empresas americanas. Com mão de obra e insumos mais caros devido às restrições migratórias e tarifas, a tendência nos Estados Unidos é de aumento de preços. Este cenário – de inflação, juros e dólar mais altos – tem sido apontado pela Eurasia Group, desde o ano passado, como o principal risco internacional para a economia brasileira em 2025. Entretanto, há uma novidade significativa: o temor de que Trump esteja mudando as coisas rápido demais começa a afetar o entusiasmo dos empresários por novos investimentos. A premissa geral, no mercado e na política americana, era de que a agenda "America First" estimularia as empresas e aceleraria – e não reduziria – as expectativas de crescimento. Cortes de impostos e redução de regulamentações liberariam o "espírito animal" dos empresários.

Lula pode se beneficiar dos efeitos das políticas de Trump na economia norte-americana Foto: AP Photo/Alex Brandon EVARISTO SA / AFP

Contudo, a confiança está sendo abalada a cada nova tarifa contra parceiros comerciais e com cada decisão repentina de fechamento de órgãos governamentais. Empresas que estabeleceram suas cadeias de produção na zona de livre comércio da América do Norte estão incertas, enquanto Canadá e México lutam para evitar tarifas; o clima é de pausa nos investimentos e revisão de despesas.

É cedo para afirmar se haverá, de fato, uma recessão nos EUA, ou quanto essa recessão viria acompanhada de pressões inflacionárias que dificultariam a resposta do banco central norte-americano. O ponto é que a incerteza aumentou, tornando o cenário mais imprevisível. Contudo, quanto mais o empresariado americano pisar no freio, maior a probabilidade de que o cenário político no Brasil também mude, favorecendo o governo, pelo menos no curto prazo. Isso porque, quanto menor a demanda na economia americana, maior a chance de queda dos preços das commodities e do dólar, o que reduziria - em vez de aumentar - a inflação.

A inflação é justamente o principal problema de Lula, especialmente de alimentos. As medidas recentemente anunciadas, como a isenção de tarifas de importação de produtos como carne e açúcar, serão inócuas. A solução para esse problema depende de uma queda mais acentuada do dólar e dos preços das matérias-primas. Isso, é claro, assumindo que não haja uma crise mais intensa nos mercados, que poderia anular todo o potencial de ganhos para moedas de países emergentes como o Brasil.

Portanto, é importante estar atento à instabilidade dos mercados internacionais. Se confirmados, os sinais de mudança no cenário econômico e financeiro terão mais impacto sobre a governabilidade e as eleições de 2026 do que a reforma ministerial, ainda em curso.