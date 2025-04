Opinião | Tarifa menor reduz chance de retaliação do Brasil contra Trump

Mesmo que relativamente baixas, as tarifas contra o Brasil devem prejudicar as exportações do país e poderiam, em tese, justificar a aplicação das medidas previstas na nova lei. Isso é especialmente verdadeiro no caso do aço e alumínio, que são um dos principais itens da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos (cerca de US$ 3,2 bilhões em 2024) e estão sujeitos a uma tarifa adicional de 25%. Entre as sanções previstas está a suspensão de obrigações do Brasil em relação a direitos de propriedade intelectual.

Mas a chance de uma retaliação do Brasil caiu significativamente após o anúncio de Trump. Em primeiro lugar, há muito pouca margem para uma redução da tarifa de 10%, dado que esse é o nível mínimo imposto sobre todos os países. Esse número só cairá se a tarifa mínima for reduzida, o que depende da política doméstica americana, e não da negociação bilateral com o Brasil. O máximo que o Brasil pode almejar por ora seria uma isenção, ainda que parcial, das tarifas sobre o aço, alem de obviamente lutar contra novas tarifas setoriais sobre o etanol ou outros produtos.