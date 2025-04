Opinião | Trump não está blefando na agenda protecionista

O primeiro passo é lembrar de onde vem Trump e quão forte é o seu compromisso com sua agenda disruptiva. O atual ocupante da Casa Branca é o político que melhor representa a profunda frustração do eleitor médio norte-americano com a ordem vigente nas últimas décadas. Em seu segundo e último mandato, Trump conquistou maioria em ambas as casas do Congresso, tornou-se líder hegemônico no Partido Republicano, e montou uma equipe de assessores leais que abraçam sua agenda com um espírito “revolucionário”. Mesmo que haja brigas dentro de sua equipe, Trump tem hoje uma ascendência muito maior sobre o governo. Tudo isso explica em grande parte a velocidade e a intensidade de suas ações. Trump 2.0, até agora, foi praticamente um Trump sem freios.

Esse contexto implica uma dificuldade e um custo maior para que Trump volte atrás. Todos os sinais, desde seus artigos nos 1980 até as entrevistas mais recentes, são de que ele realmente acredita na agenda protecionista e se sente validado pelas eleições. Com certeza, ele deve baixar algumas tarifas após negociações com países atingidos. Mas é preciso que a pressão contra as tarifas seja ainda mais intensa e homogênea para ter mais convicção em um recuo unilateral, que chegue perto de devolver as tarifas para os patamares do início do ano. Por ora, o desejo da equipe de Trump, manifestado publicamente, é insistir, mesmo que à custa de uma recessão, para deslocar fábricas aos Estados Unidos e transferir a receita das tarifas para os eleitores por meio de cortes de impostos.

Leia também O que o Brasil pode fazer para minimizar os riscos da guerra comercial iniciada por Trump?

Esse processo de consolidação - ou reversão forçada - das tarifas será essencial para entender a intensidade do choque sobre a economia global e o Brasil. Uma recessão mundial profunda poderia ter sérias repercussões negativas para o país, ao passo que um uma crise mais localizada nos Estados Unidos tenderia a trazer algum alívio para o dólar e os juros por aqui.