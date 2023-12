Silvio Costa Filho dá dicas culturais: livro de Obama e canção de Gonzaguinha

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), entrou no governo Lula em setembro deste ano. Deputado federal, ele é formado em pedagogia, mas sua vida é dedicada à política. Neste fim de ano, entre um despacho e outro no ministério, enviou ao Estadão dicas culturais na série “Para ver, ouvir e pensar”. O ministro sugere um livro do ex-presidente dos EUA Barack Obama, um filme estrelado por Will Smith e uma canção de Gonzaguinha.

Veja a seguir o que o ministro e deputado licenciado indica:

Um livro

Silvio Costa Filho escolhe um dos livros lançados pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama como indicação de leitura. A obra é a primeira publicação de Obama: “A origem dos meus sonhos”. Fala da infância do menino negro, numa espécie de acerto de contas do político norte-americano com o pai dele. Nas edições mais recentes, o livro ganhou novo título: “Sonhos do Meu Pai”.

Um filme

Uma produção de 2006 estrelada por Will Smith e seu filho Jaden é a indicação do ministro de filme para assistir. A produção cinematográfica “A procura da felicidade” se inspira em fatos reais da vida do empresário Chris Gardner, que ficou sem emprego, sem dinheiro, foi morar em abrigos até entrar no mundo dos negócios como um estagiário sem remuneração.

Uma música

A canção que o pernambucano Costa Filho escolhe para indicar é de Gonzaguinha: “Nunca deixe de sonhar - sementes do amanhã”. A música serve de inspiração para muita gente e passa mensagem positiva, apropriada para festas de fim de ano. Abaixo, segue a versão gravada por Erasmo Carlos. No vídeo, o cantor lembra que escolheu os versos de Gonzaguinha para falar para uma multidão que em 1984 pedia por eleições diretas para presidente num comício na Candelária, no Rio de Janeiro.

