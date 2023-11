Autora da ‘lei Taylor Swift’ quer averiguar ‘descontrole’ na venda de ingressos após morte de fã

BRASÍLIA - A deputada Simone Marquetto (MDB-SP), autora da ‘lei Taylor Swift’ afirmou neste sábado, 18, que irá averiguar se o show da cantora realizado no Rio de Janeiro nesta sexta, 17, teve “descontrole na venda de ingressos”. Uma fã de Swift, de 23 anos, morreu antes da apresentação da artista.

Marquetto disse que teve o conhecimento de relatos de outros fãs que precisaram de atendimento médicos por desidratação: “Chegou até nós, que mesmo enfrentando filas quilométricas, o público estava sendo impedido de entrar com suas garrafas de água, sendo obrigados a consumir no local”.

As denúncias levaram o ministro da Justiça, Flávio Dino, a anunciar neste sábado que o governo federal irá investigar se os fãs da cantora ficaram desidratados por falta de disponibilidade de água nas dependências do show.

A parlamentar declarou no X (antigo Twitter) que irá oficiar a organização do show da cantora e autoridades competentes para averiguar se houve um descontrole na venda dos ingressos aos consumidores e averiguar a capacidade do Nilton Santos.

Em nota, a T4F (Tickets for Fun) - que é a empresa responsável pela organização do evento, disse que Ana Clara Benevides Machado, a fã que morreu no show do Rio nesta sexta-feira, foi “prontamente atendida por equipes médicas e encaminhada para um posto no estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde ocorreu a apresentação de Taylor Swift.

“É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros. Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado nossos sinceros sentimentos”, disse a T4F.

Deputada do PSOL entra com denúncia contra empresa organizadora no Ministério Público

A deputada federal Erika Hilton (PSOL- RJ) entrou com uma denúncia contra a T4F no Ministério Público Federal (MPF). Segundo a parlamentar, a empresa atentou contra “a saúde, o bem estar físico e a vida do público” durante o show de Taylor Swift.

Nas redes sociais, Hilton afirmou que viu a atuação da T4F como “criminosa” e atribuiu a morte ao calor que fazia na capital carioca. Ainda não há uma confirmação da perícia do Rio se a jovem morreu por conta das condições climáticas.

‘A saúde das pessoas não é mercadoria. E as empresas que atentam contra ela precisam ser responsabilizadas”, afirmou a parlamentar do PSOL

Proposta de lei de Marquetto pretende criminalizar a venda de ingressos por cambistas

A “Lei Taylor Swift” é uma proposta de lei de Marquetto que busca definir como crime contra a economia popular a venda de ingressos por cambistas. Segundo o texto, a prática seria passível de uma pena de um a quatro anos de reclusão e multa de cem vezes o valor dos ingressos anunciados ou apreendidos.

Como antecipou a Coluna do Estadão, a proposta foi apresentada após uma série de denúncias de intimidação a fãs da cantora americana Taylor Swift que tentavam comprar ingressos para os shows em São Paulo, que irá ocorrer no próximo fim de semana no Allianz Parque.

O projeto de lei ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados e ganhou urgência em agosto deste ano. A proposta, porém, faz parte de uma série de textos que tiveram a aprovação celeridade mas não foram apreciados pelo plenário da Casa.

Organização do show de Taylor Swift

A T4F, organizadora do evento, publicou comunicado informando que promoverá “fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior”. Confira a íntegra abaixo: