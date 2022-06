Simone recebe resultado positivo em exame de covid-19

A pré-candidata do MDB à Presidência, senadora Simone Tebet (MS), testou positivo para coronavírus nesta quinta-feira, 9. De acordo com a assessoria da parlamentar, ela está “com sintomas leves e já tomou três doses da vacina”.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) já tomou três doses da vacina contra coronavírus e apresenta sintomas leves. Foto: Rogerio Florentino

Simone foi informada do resultado do exame justamente no dia em que recebeu o apoio da Executiva Nacional do PSDB. A aliança que sustenta a campanha da senadora é agora formada pelo MDB, PSDB e Cidadania.

Diante da suspeita de ter contraído Covid, Simone já havia participado nesta quarta-feira, 8, de uma reunião virtual no gabinete do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que será indicado vice na chapa. Foi naquele encontro que o acordo para o lançamento da chapa da terceira via acabou sacramentado.