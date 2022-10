Simone Tebet aposta no discurso moderado, cresce nos embates e trava na polarização do País

O horizonte político se abriu para Simone Tebet (MDB) em 21 de junho do ano passado. Depois de os colegas insistirem por um dia inteiro, foi ela quem conseguiu tirar de um relutante deputado, Luis Miranda (Republicanos), o nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP), como autor de “rolos” no Ministério da Saúde na compra de vacinas contra a covid-19.

Dali em diante, a senadora de 52 anos que foi destaque na CPI da Covid passou a ganhar mais espaço dentro e fora do MDB, seu partido, chegando ao ano eleitoral como opção para a desacreditada terceira via. Mesmo antes do resultado final, aliados defendem que Simone sai maior do que entrou na campanha.

A senadora Simone Tebet, do MDB, é candidata à Presidência da República e símbolo da renovação do partido

Ao tentar convencer o eleitorado sobre sua capacidade de governar, Simone levou para o centro do debate “a força da mulher brasileira”, slogan usado por ela em propagandas de TV e rádio. Montou a primeira chapa pura feminina desde a redemocratização - com a senadora Mara Gabrilli (PSDB) na vice - e investiu em temas sensíveis a ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

A senadora aproveitou o tema para crescer eleitoralmente. “Por que tanta raiva contra as mulheres?”, perguntou, no primeiro debate, a Bolsonaro, que respondeu pedindo o fim do “vitimismo”, do “mimimi” e do “discurso barato”. No mesmo debate, ressaltou seu compromisso de, se eleita, criar um ministério paritário entre homens e mulheres, agora em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se negou a assumir tal meta.

Desde que virou candidata, contrariando uma ala do partido que chegou a apelar à Justiça contra o lançamento de seu nome, Simone se via, com quem seu pai, o ex-senador Ramez Tebet, teve uma boa relação política. Falecido em 2006, era ele o presidente do Congresso quando Lula foi eleito pela primeira vez, em 2002 - na posse, coube a Ramez, com bom humor, ceder uma caneta Montblanc para que o petista assinasse o termo, em ato que os aproximou e marcou a data.

Assim como o pai, Simone foi prefeita de Três Lagoas, cidade onde nasceu, além de deputada estadual e vice-governadora de Mato Grosso do Sul, seu Estado. É advogada e professora universitária.

Agora, 20 anos depois, a senadora critica, mas não fecha as portas para um novo aceno a Lula. Em caso de vitória do candidato, caberá aos rumos tomados por seu governo a definição de que lado Simone estará: se na oposição ou não. Parte dos representantes do MDB, especialmente a ala do Nordeste, já se coloca como eventual aliado.

Simone Tebet (MDB) foi bem avaliada no primeiro debate presidencial Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Campanha

Foi de olho no eleitorado feminino, majoritário no Brasil, que Simone calcou sua campanha por temas que interessam ao brasileiro em geral, mas que são caros especialmente às mulheres. Prometeu ampliar vagas em creches, dar crédito para empreendedoras e bolsas para o jovem se formar no Ensino Médio, além de trabalhar pela igualdade de salários.

Em uma visita a uma cooperativa de reciclagem de materiais na capital paulista no começo do mês, onde a maior parte da equipe é formada por mulheres, a candidata chegou pouco conhecida e, após discursar, saiu de lá com o apoio explícito de algumas trabalhadoras.

“A Simone, quando se comunica, consegue falar com o povo. Consegue falar de coração para coração. Você vê que ela é propositiva, tem sinceridade, tem competência. Vejo ela muito ponderada”, disse Mara Gabrilli. Ela destaca a inclusão de pessoas com doenças raras, da comunidade LGBT+, população indígena e migrantes como bandeiras assumidas pela chapa.

Em uma resposta no debate promovido pelo Estadão e outros veículos de imprensa no dia 24, a senadora se disse “contra o aborto” por ser “católica e cristã”. “Isso não me faz menos feminista. O feminismo no Brasil precisa ser entendido não como uma pauta de esquerda, mas cristã”, completou, de forma incisiva.

Às vezes tachada por opositores como “ruralista”, uma alcunha que rejeita, Simone já teve posicionamento titubeante a respeito do novo marco temporal para demarcações de terras indígenas, por exemplo. Em entrevistas recentes, no entanto, defendeu um agronegócio sustentável, a política de desmatamento zero e a demarcação de terras indígenas se atrelada a um estudo antropológico.

No debate da TV Globo no dia 29, Simone reforçou sua posição a favor da preservação ambiental diante dos riscos das mudanças climáticas em embate direto com Bolsonaro. Diferentemente do presidente, que evitou ficar frente a frente com Lula, ela “escalou” seu principal adversário quando teve a chance de escolher para quem perguntar. Sempre assertiva, a emedebista disse a Bolsonaro que “meio ambiente é vida”.

Renovação

Após se apresentar duas vezes para presidir o Senado - sem sucesso -, Simone já tinha alcançado a visibilidade interna necessária para pleitear o comando do partido. O deputado federal Baleia Rossi (SP) foi reconduzido à presidência do MDB e partiu dele o convite para Simone ser o nome da sigla ao Planalto. A partir daí, a senadora passou a pleitear a vaga da terceira via com os ex-governadores tucanos João Doria e Eduardo Leite e até mesmo com o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil). O perfil moderador e o fato de ser mulher ajudaram na escolha, assim como o desinteresse de partidos com o PSDB de lançar candidato próprio.

Continua após a publicidade

Anúncio da senadora paulista Mara Gabrilli (PSDB) como candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet (MDB). Foto: MARCELO CHELLO/ESTADÃO

Ao longo da campanha, no entanto, a baixa rejeição - considerada o ativo principal da senadora -, não foi capaz de fazê-la deslanchar nas pesquisas. “A Simone é exemplo de coragem e determinação. Andou por todos os cantos desse imenso País levando sua mensagem com energia e sem esmorecer, mesmo em uma campanha polarizada e com tantas adversidades. Termina a campanha grande, de cabeça erguida”, defende o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).