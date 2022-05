Simone Tebet divulga vídeo após ser escolhida por presidentes de partidos como candidata da 3ª via

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) divulgou um novo vídeo da sua pré-campanha ao Palácio do Planalto um dia após ser escolhida pelos presidentes de PSDB, MDB e Cidadania como candidata única da “terceira via”. Desta vez, a estratégia do conteúdo audiovisual foi apresentar a parlamentar, com uma breve trajetória de sua vida pessoal e política. “Juntos nós vamos reconstruir o Brasil”, defende Tebet. Segundo sua assessoria, o lançamento foi uma “coincidência” em relação aos últimos acontecimentos.

Pesquisas encomendadas pelos três partidos da “terceira via” mostraram que Simone teria maior potencial de crescimento na disputa. Essa realidade também foi vista na pesquisa Genial/Quaest de abril deste ano, realizada no âmbito nacional, que apontou que 80% dos eleitores ainda não conhecem a senadora. O levantamento ainda mostrou que 15% rejeitam votar na parlamentar.

Em menos de um minuto e meio de vídeo, a pré-candidata relembra sua origem interiorana, na cidade de Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul, e seus estudos em instituições públicas, além da época em que lecionou Direito administrativo e público.

Ela também cita a trajetória na política enfatizando o que a fez ficar mais conhecida em 2021, durante a CPI da Covid: a presença feminina no Congresso. “Eu fui a primeira mulher em muitas coisas na minha vida. Não só na prefeitura e na vice-governadoria, mas fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Senado e do Congresso, que é a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ); a primeira líder da bancada feminina e a primeira mulher a disputar, em 198 anos de história, a presidência do Senado Federal”, disse.

Simone Tebet é advogada e ocupa cargos políticos desde 2002. Antes de assumir a cadeira no Senado, foi deputada estadual, prefeita de Três Lagoas, secretária e vice-governadora em seu Estado, o Mato Grosso do Sul. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Nesta quarta-feira, 18, o nome de Tebet foi escolhido pelos presidentes do PSDB, MDB e Cidadania para representar a candidatura da “terceira via”. Agora, a senadora precisa passar pelo crivo das diretorias executivas nacionais dos três partidos, que devem se reunir na próxima terça-feira, 24.