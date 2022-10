Simone Tebet diz que eleição será uma escolha entre ‘livros e armas’

RIO - Terceira colocada à presidência no primeiro turno, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou nesta segunda-feira, 24, que “o que está em jogo (nas eleições presidenciais) é o que nós queremos para o nosso Brasil: se nós queremos livros, ou se nós queremos armas”. A parlamentar aludia a uma escolha entre os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apoia, e o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. A párlamentar pediu uma votação maciça em Lula, no pleito do próximo domingo, 30.

Simone pediu empenho na busca por votos para Lula Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

“Vamos atrás de cada voto em branco, de cada um que votou nulo, de cada um que votou no Ciro, de cada um que votou na Simone”, discursou ela,. “E vamos assumir o compromisso de levar cada um daqueles que não foram votar para as urnas, para darmos uma grande diferença e legitimidade”, concluiu.

A declaração foi dada em rápido discurso no Centro de Niterói, na Região Metropolitana fluminemnse, onde ela fez uma caminhada com apoiadores. Simone Tebet tem se engajado fortemente na campanha de Lula neste segundo turno.