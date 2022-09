Quais as propostas de Simone Tebet para acabar com a miséria, educação e outras 5 áreas

A candidata Simone Tebet (MDB) se compromete, se eleita, a dar total prioridade ao combate das desigualdades sociais a partir da criação de empregos e de programas sociais de distribuição de renda e incentivo à capacitação profissional.

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet Foto: Andre Penner/AP

A senadora fala em acabar com a miséria e a fome e criar medidas que proporcionem o fim do analfabetismo no Brasil. Acompanhe:

Veja propostas de Simone Tebet para Emprego e Renda

- Reduzir o desemprego, o subemprego e o desalento, incentivar a geração de emprego e renda, com maior formalização e melhor remuneração para os trabalhadores

- Preservar o poder de compra do salário mínimo, com reajustes anuais baseados pelo menos na inflação

- Promover políticas de qualificação e requalificação profissional, orientadas por demandas de mercado e com envolvimento do setor privado, para elevar a empregabilidade

- Aprimorar o Sistema Nacional de Emprego (Sine) com uso intensivo de digitalização e parcerias com o setor privado

- Reduzir a contribuição previdenciária para a faixa de um salário mínimo para todos os trabalhadores, como forma de estimular a formalização

- Criar seguro de renda para os trabalhadores informais e formais de baixa renda em situações de queda súbita de rendimento, sob a forma de poupança social

- Reduzir o custo de energia elétrica para a maioria dos consumidores, eliminando subsídios que não mais se justificam

- Ampliar o microcrédito produtivo e unificar programas com foco em inclusão produtiva, com atenção especial a mulheres empreendedoras e pessoas com deficiência

- Criar polos de desenvolvimento de startups em parceria com empresas privada

- Aprimorar o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) por meio de uma carteira de projetos exequíveis, com cronogramas viáveis, em coordenação com Estados e municípios

- Reforçar o papel do BNDES no apoio a pequenas e médias empresas, de tecnologia e toda a economia de baixo carbono

- Adotar política de desenvolvimento regional para estimular as potencialidades das regiões, especialmente Nordeste, Norte e Centro-Oeste

Veja propostas de Simone Tebet para Educação

- Erradicar o analfabetismo

- Priorizar a recomposição da aprendizagem dos alunos decorrente da pandemia, o combate à evasão escolar, a capacitação e valorização dos profissionais da educação

- Priorizar a primeira infância, com a criação da Secretaria Especial da Criança e Adolescência, vinculada diretamente à Presidência da República

- Apoiar municípios na ampliação da oferta de vagas em creches (até 3 anos de idade) e pré-escola (4 a 5 anos) e na melhoria da qualidade dos serviços prestados

- Garantir que todos os alunos sejam plenamente alfabetizados até o segundo ano do Ensino Fundamental

- Implantar as mudanças previstas na reforma do Ensino Médio, com destaque para a ampliação do ensino técnico e profissionalizante, conectado com demandas do mercado

- Criar a “Poupança Mais Educação”, para incentivar os jovens de baixa renda a concluir o Ensino Médio

- Ampliar o acesso às instituições de ensino superior públicas por meio de fontes alternativas de financiamento

- Fomentar a ampliação da educação em tempo integral, em todas as etapas de ensino

- Incentivar a formação, atualização e valorização dos professores, a partir da reformulação do currículo de formação inicial, estimulando o desenvolvimento profissional e de carreira

Veja propostas de Simone Tebet para a Segurança Pública

- Reduzir o número absoluto e relativo de mortes violentas intencionais, em especial homicídios e latrocínios

- Recriar o Ministério da Segurança Pública, com tolerância zero ao crime organizado, colocando a União no centro da organização, coordenação e articulação das ações ]

- Promover a efetiva integração de todas as forças de segurança nacionais, com base no Sistema Único de Segurança Pública e uso intensivo de inteligência policial

- Vigiar as fronteiras e controlar com rigor e maior eficácia a entrada de armas e drogas no País, ampliando e concluindo a implantação de sistemas de vigilância e monitoramento

- Estabelecer metas de elucidação e redução de homicídios em acordo com os Estados e vincular o repasse de verbas adicionais federais ao atingimento dos objetivos

- Incentivar o treinamento e o equipamento das polícias, com armas de boa qualidade para enfrentar o crime com mais rigor e segurança

- Revogar decretos do atual governo que fragilizaram o controle do porte e da posse de armas e aumentar a fiscalização e o rastreamento de armamentos e munições

- Combater o feminicídio, a violência doméstica e os crimes contra crianças, com campanhas, conscientização, canais mais seguros de denúncia e punição

- Incentivar e apoiar a ampliação de patrulhas Maria da Penha por Estados e municípios, para combate à violência sistêmica sofrida pelas mulheres em âmbito doméstico e familiar

- Revisar e atualizar o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal

Veja propostas de Simone Tebet na área Social

- Erradicar a fome e a miséria, e diminuir a insegurança alimentar

- Diminuir a pobreza, com metas de redução, conforme o projeto de Lei de Responsabilidade Social, e as desigualdades sociais

- Implantar programa permanente de transferência de renda, com foco e apoio maior às famílias mais vulneráveis, promoção das condições de saúde, educação e assistência social

- Instituir benefício de renda mínima para eliminar a pobreza extrema, levando em conta a composição familiar e a insuficiência de renda

- Incentivar políticas de igualdade salarial entre homens e mulheres

- Estabelecer Política Nacional de Promoção da Equidade Racial, ampliar as políticas de cotas e ações afirmativas para promover maior igualdade racial, social e de gênero

- Ampliar a participação de negros nos cargos e funções de governo, sobretudo no primeiro escalão

- Acelerar a regularização de territórios quilombolas, com emissão de títulos para povos remanescentes de quilombos e garantia de direitos das comunidades

A implementação de um programa permanente de transferência de renda faz parte das propostas da candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet Foto: EVARISTO SA / AFP

Veja propostas de Simone Tebet para Saúde

- Elevar gradualmente a participação da União no financiamento do SUS, com maior integração entre governo federal, Estados e municípios

- Regionalizar os serviços do SUS de forma que eles sejam prestados por todo território nacional de forma mais equânime possível

- Reduzir as filas de espera por consultas, exames e cirurgias, agravadas pela pandemia, e ampliar acesso a medicamentos, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção

- Expandir e fortalecer a Estratégia Saúde da Família

- Promover atendimento e reabilitação a pacientes acometidos por sequelas da covid-19, com especial atenção à saúde mental

- Expandir a telemedicina e a telessaúde para ampliar o acesso e a resolutividade, com implantação de prontuário eletrônico integrado para redes pública e privada

- Apoiar Santas Casas e hospitais filantrópicos, com revisão da tabela de remuneração dos procedimentos prestados ao SUS

- Retomar as campanhas de incentivo à vacinação, ampliando a cobertura, e fortalecer o Programa Nacional de Imunizações

- Fortalecer o complexo nacional industrial e de produção de saúde com pesquisa e desenvolvimento

- Fortalecer a rede de cuidados voltados a gestantes e puérperas, a fim de reduzir a mortalidade infantil e garantir às mulheres o direito ao planejamento familiar

- Fortalecer a atuação dos conselhos municipais, estaduais e nacional de Saúde, para a formulação e o monitoramento das políticas públicas;

- Promover a assistência a dependentes de álcool e outras drogas, fortalecer a capacitação e os serviços de assistência primária, secundária e das unidades terapêuticas e de reabilitação

Veja propostas de Simone Tebet para Moradia

- Reduzir o déficit habitacional do País, adotando instrumentos como locação social, compra de unidades prontas para morar e aproveitamento de imóveis ociosos nos grandes centros

- Retomar a construção de moradias subsidiadas para famílias de baixa renda, sobretudo as lideradas por mulheres, e promover o crédito habitacional para famílias de renda média

- Promover a regularização fundiária, com certificação e documentação dos imóveis, sobretudo em áreas urbanas

Veja propostas de Simone Tebet para Cultura

- Recriar o Ministério da Cultura, recuperando o status, a atenção e a importância que a área merece

- Fortalecer leis de incentivo, como a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc e a lei do Audiovisual, com fontes estáveis de financiamento e fomento, critérios objetivos e impessoais

- Expandir o número de espaços públicos equivalentes a bibliotecas dotados de conectividade, com foco na inclusão digital

- Desenhar programas de inclusão digital ao redor de bibliotecas e escolas, centrados na solução de problemas das pessoas, famílias, grupos e comunidades

- Assegurar que as pessoas com deficiência possam ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis

- Fortalecer e divulgar o ecoturismo no Brasil

- Valorizar o patrimônio cultural e histórico e garantir sua preservação e manutenção

Veja propostas de Simone Tebet para a Sustentabilidade

- Criar condições para acelerar o cumprimento de metas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos previstas no Marco Legal do Saneamento

- Coordenar, junto com estados e municípios, a resolução de gargalos de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos

- Adotar tolerância zero com o desmatamento ilegal, reduzir a devastação, combater com rigor grileiros, invasores, madeireiros e garimpeiros que atuam à margem da lei

- Fortalecer a fiscalização, a proteção e a preservação de todos os nossos biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal

- Recuperar os mecanismos de fiscalização, punição, comando e controle, fortalecendo órgãos como ICMBio, Ibama e Inpe

- Criar, em conjunto como o Poder Judiciário, a ‘lista suja’ de empresas, projetos e pessoas que promovam desmatamento, invasão de terras, mineração ilegal e emissões ilegais

- Promover iniciativas para pagamento por serviços ambientais a proprietários que mantêm área de floresta ou vegetação nativa preservada além dos mínimos obrigatórios

- Retomar o Fundo Amazônia e fortalecer a sua governança, como estratégia de financiamento de ações de fiscalização, proteção e preservação daquele bioma

- Implementar o “Selo Verde” digital, em ambiente de rede aberta distribuída, para rastreabilidade, transparência, confiança e monitoramento de toda a cadeia de produtos

- Criar e implementar novo marco legal para a pesca, incluindo restrições e novas tecnologias para pesca de arrasto, dentro de um planejamento espacial marinho

- Apoiar agricultura familiar, povos originários, comunidades extrativistas, quilombolas e ribeirinhos com crédito, extensão agrícola e cooperação técnica