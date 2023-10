Sobrinho de ministro de Lula é promovido e salário passa de R$ 16 mil para R$ 27 mil em seis meses

Seis meses depois de conseguir um cargo comissionado na estatal Telebras, o sobrinho do ministro do Turismo, Celso Sabino, foi promovido de função internamente e recebeu um expressivo aumento de salário. O ex-vereador Celso Sabino de Oliveira Sobrinho deixou uma vaga de assessor na estatal de telecomunicações, em Brasília, para se tornar gerente comercial do escritório regional da companhia, em Belém, berço eleitoral do tio.

Este é o primeiro cargo de gerência empresarial na vida profissional de Sobrinho, de 27 anos. O currículo entregue por ele à Telebras informou como experiências prévias de trabalho o mandato de quatro anos como vereador em Belém, entre 2017 e 2020, e um período como assessor do União Brasil, no Pará. O diretório do partido, no Estado, é presidido pelo tio-ministro.

Para assumir um cargo de gerência na Telebras, é preciso cumprir uma série de requisitos internos. Dentre eles, comprovar uma experiência de 5 anos no setor correspondente àquele que o funcionário assumirá o novo cargo. O currículo de Celsinho Sabino, como é conhecido, não indica nenhuma atuação na área de gerência comercial de empresas.

Em nota, a Telebras informou que Celso Sabino Sobrinho tem “experiência específica em gestão e políticas públicas, ou seja, reúne qualificações técnicas compatíveis com os requisitos internos para o cargo de Gerente do Escritório Regional de Belém”. Segundo a estatal, “o colaborador possui ampla rede de contatos na região Norte, o que facilitará na execução de suas competências”. (Leia mais abaixo)

Celsinho Sabino (à direita) é sobrinho do ministro do Turismo, Celso Sabino. Seis meses após chegar à Telebras, o sobrinho foi promovido na estatal Foto: Facebook/Celsinho Sabino

O União Brasil vem ampliando seu espaço no governo Lula nos últimos meses em troca de votos no Congresso. Em julho, emplacou o deputado paraense Celso Sabino no Ministério do Turismo. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) já havia apadrinhado a ida do ex-governador do Amapá Waldez Góes (PDT) para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e do deputado Juscelino Filho (União-MA) para o Ministério das Comunicações – pasta que abriga a Telebras.

Juscelino Filho e Celso Sabino são amigos desde os tempos de Câmara dos Deputados. Ambos são deputados com mandato e se licenciaram para compor o governo do PT. “Retornando a Brasília, fiz questão de vir direto aqui no Ministério do Turismo visitar o meu amigo, colega de bancada da Câmara e agora colega de Esplanada dos Ministérios que assumiu esse grande desafio de coordenar o Turismo do nosso País”, registrou Juscelino Filho, em vídeo publicado em 18 de julho, logo depois de Sabino assumir a pasta.

Quem é o sobrinho do ministro Celso Sabino

Como mostrou o Estadão, Celsinho Sabino entrou na Telebras em 11 de abril deste ano. No mesmo período, duas indicadas por Alcolumbre também conseguiram ser abrigadas na estatal. Ambas permaneceram nos mesmos postos de assessoria.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse a Celso Sabino como ministro do Turismo em 3 de agosto, no Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) participaram da cerimônia. FOTO WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: Wilton Junior

O sobrinho do ministro de Lula conseguiu uma ascensão na empresa em cerca de seis meses de trabalho. O ex-vereador deu os primeiros passos na Telebras como assessor da Gerência de Planejamento Técnico e Controle, área responsável pelo controle orçamentário de projetos. Pela vaga, recebia R$ 16 mil. Agora, promovido, recebeu um aumento de R$ 11 mil. Seu novo salário será de R$ 27 mil.

Antes de entrar na Telebras, Sobrinho tentou se reeleger para a Câmara Municipal de Belém, pelo PSC, em 2020. Recebeu 4.087 votos, mas não conseguiu um novo mandato. O currículo do novo gerente registra uma formação em Administração de empresas e sete “habilidades e competências”, como “pensamento crítico”, “comunicação excepcional” e “aprendizado contínuo”.

O ex-vereador afirma ter como objetivo “trabalhar em colaboração para o desempenho excepcional da instituição”. “Levando comigo comprometimento e experiência política”, informou.

A Telebras é responsável por levar internet a diversos pontos do País. Atualmente, a estatal administra o programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), do governo federal, que oferece gratuitamente conexão à internet a mais de 17 mil escolas públicas do País.

O escritório regional de Belém, novo local de trabalho do sobrinho do ministro, está vinculado à diretoria comercial da estatal. Dentre as atribuições da unidade, está comercializar os serviços da estatal junto aos setores privado e público (municipais e estaduais), e tocar atividades administrativo-financeiras.

Na prática, o sobrinho do ministro vai comandar toda a área responsável pela comercialização dos serviços da Telebrás no Norte do País. A estatal mantém outros três escritórios regionais em Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre.

Procurado pelo Estadão, o ministro do Turismo, Celso Sabino, não comentou.

Em nota, a Telebras informou que “Celso Sobrinho é bacharel em administração de empresas, com experiência específica em gestão e políticas públicas”. Segundo a estatal, o funcionário “reúne qualificações técnicas compatíveis com os requisitos internos para o cargo de Gerente do Escritório Regional de Belém”.

“O colaborador possui ampla rede de contatos na região Norte, o que facilitará na execução de suas competências, já que o Escritório Regional de Belém é responsável pela execução das atividades de comercialização junto aos setores privado e público, nas esferas municipal e estadual”, registrou.

“A soma desses atributos não só credencia Celso Sobrinho para a Gerência do Escritório Regional de Belém, como a Telebras acredita que o perfil do profissional escolhido o levará a contribuir muito com a companhia naquela região do país.”

O Estadão perguntou à estatal se formação acadêmica na área e experiência prévia no setor eram alguns dos requisitos para a vaga de gerente. Em nota, a Telebras informou quais eram quase todas as exigências. Omitiu a necessidade de comprovação prática.

“Além da formação escolar correspondente à área de atuação – como informamos anteriormente, Celso Sobrinho é bacharel em administração de empresas –, os requisitos mínimos para ocupar o cargo de Gerente privilegiam a habilidade de direcionar esforços de pessoas e grupos para o alcance de objetivos, incentivando o aprendizado, facilitando o desenvolvimento individual e grupal, bem como promover um clima motivador e harmônico na organização”, registrou.

Questionada sobre o motivo de não ter informado um dos requisitos internos, a Telebras negou a omissão. Segundo a estatal, como a reportagem havia obtido o currículo de Celso Sabino por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), a estatal “avaliou que fosse considerada por esse veículo a experiência em gestão inerente às atividades desenvolvidas pelo profissional, que cumpre o prazo de 5 anos”.

“Celso Sobrinho entrou para a Telebras em abril de 2023, ocupando a função de confiança de assessor. Nesses seis meses de atuação, desempenhou, com destaque, a gestão administrativa de controle de contratos junto a fornecedores de acessos à última milha que atendem os clientes da empresa, demonstrando estar preparado para a gestão de atividades mais complexas, fato este que o habilitou ao cargo de gerente”, assinalou a estatal.