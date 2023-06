Soraya Thronicke foi aluna de Tebet? Senadora responde às buscas sobre ela no Google; veja vídeo

BRASÍLIA — A senadora Soraya Thronicke (União-MS), candidata à presidente na disputa presidencial do ano passado, confirma a principal dúvida dos internautas sobre ela. Sim, Soraya foi aluna da hoje ministra Simone Tebet. Ela revela ainda um segredo: adora arrumar um armário.

A senadora do União é a sexta personagem política a participar do “Joga no Google” e responder às dúvidas mais comuns feitas pelos brasileiros sobre ela no Google.

Professora e aluna se encontraram tanto no Senado Federal, onde exerceram mandato, como também na disputa presidencial. Em 2022, ambas participaram da disputa ao Palácio do Planalto, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tebet ficou na terceira posição no primeiro turno, com 4.915.423 votos, e Soraya terminou em quinto lugar, com 600.955 votos.

Naquele certame, Soraya protagonizou um embate com Padre Kelmon, candidato do PTB à Presidência. O debate resultou em uma série de memes durante a campanha. Ainda neste mês, ela participou de uma tentativa de reconciliação com o “candidato padre”, sem sucesso.

O presidente interino do PTB, Kassyo Ramos, intermediador da chamada entre os dois, disse que ela pediu desculpas a ele por tê-lo chamado de “padre de festa junina”. Ela nega.

Continua após a publicidade

Na primeira versão do “Joga no Google” foram entrevistados os deputados Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Bia Kicis (PL-DF). Na semana seguinte, participaram Kim Kataguiri (União-SP) e o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do Projeto de Lei das Fake News.

Nesta semana, o senador Sérgio Moro (União-PR), do mesmo partido de Soraya, acompanha a congressista no quadro.

Aos que têm dúvida sobre quem ela é, Soraya deu a mensagem: “sou brasileira, otimista, cheia de vontade de trabalhar e cada vez mais ponderada”, afirmou. No Senado, ela participa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas e preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

Ela se define ainda como alguém “com mania de organização” e que ama ler.

Confira a entrevista com a senadora:

Soraya Thronicke foi aluna de Simone Tebet?

Continua após a publicidade

Sim, de Direito Administrativo, na graduação.

Soraya Thronicke teve quantos votos?

373.712 votos no Mato Grosso do Sul.

Soraya Thronicke é de que partido?

Sou do União Brasil.

Soraya Thronicke é de que religião?

Sou católica, mas sou bastante espiritualista e abraço, aceito todas as religiões.

Continua após a publicidade

Quem é Soraya Thronicke?

Soraya Thronicke é brasileira, otimista, cheia de fé, cheia de vontade de trabalhar e, acima de tudo, cada dia mais ponderada.

Uma curiosidade que não sabem sobre a senhora?

Olha, depois da campanha eleitoral, muita gente ficou sabendo de muitas coisas sobre a minha vida. Mas vou contar algo que acontece comigo. Eu adoro arrumar armário, limpar casa. Não gosto de cozinhas, mas tenho um pouco de TOC em relação a isso, uma mania de organização. Eu adoro limpar uma casa, adoro. E arrumar armário. Eu fico descansada. Esse é um dos meus hobbies favoritos, além de ler. Adoro ler.