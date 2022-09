Quais as propostas de Soraya Thronicke para reforma tributária, saúde e outras 5 áreas

Eleita na onda bolsonarista que marcou a eleição de 2018, a senadora Soraya Thronicke, do União Brasil, substituiu de última hora o presidente do partido, Luciano Bivar, no posto de presidenciável com a missão de ajudar a cumprir a cota de financiamento de candidaturas femininas. Em campanha, diz que não se arrepende de ter votado e apoiado o presidente Jair Bolsonaro, mas que, se eleita, mudaria muitas das práticas adotadas por ele, a começar pela realização de uma ampla reforma tributária. Acompanhe:

A candidata à Presidência Soraya Thronicke (União Brasil) participa de seu primeiro debate. Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Veja propostas de Soraya Thnonicke para Emprego e Renda

- Propor ao Congresso a reforma do sistema tributário federal e implantar o Imposto Único Federal – IUF

- Estruturar uma política de apoio de Microempreendedores Individuais (MEI) e Micro e Pequenas Empresas (MPEs), alicerçada em instrumentos e mecanismos de acesso ao crédito orientado

- Implantar e desburocratizar o acesso à linhas de crédito para incentivar o pequeno empreendimento

- Propor interrupção de pagamento de impostos para pequenas empresas que não estiverem em condições de pagar

- Melhorar a transparência na prestação de contas dos tributos

- Gerar empregos e renda apoiando as atividades econômicas com uso intensivo de mão de obra

- Estimular o crescimento econômico por meio do investimento e aumento da produtividade

- Isentar todos que recebem até cinco salários mínimos do pagamento do Imposto de Renda

- Incrementar as linhas de financiamentos ao pequeno agricultor em todos os bancos estatais

Veja propostas de Soraya Thnonicke para Educação

- Implantar um programa nacional de capacitação pedagógica e tecnológica para os professores, valorizando-os e aumentando sua competência profissional

- Profissionalizar efetivamente a nobre carreira do professor, melhorando sua remuneração e qualificação técnico pedagógica

- Implantar programa nacional de alfabetização e intensificar as ações para diminuir a alfabetização funcional, por meio de ações educativas cívicas

- Combater com eficácia a evasão escolar, estimulando a frequência na escola, adequando as atividades pedagógicas e criativas capazes de motivar a participação dos alunos

- Estimular a participação dos pais nas reuniões de pais e mestres de forma a dividirem as responsabilidades na educação dos filhos

- Priorizar a Educação Básica, melhorando a situação das escolas com reformas e equipamentos necessários, e fomentar a ampliação da rede nacional de ensinos infantil e fundamental

- Investir na implantação das escolas cívico-militares, para atender não só a crescente demanda, como também, o sentimento de Estado de direito

- Implantar a disciplina Cidadania e Brasilidade desde o Ensino Básico ao Superior (com educação ambiental, financeira, sexual, ambiental e civismo

- Investir prioritariamente no Ensino Técnico, com foco em serviços e tecnologia

- Fazer o censo penitenciário nacional e conhecer a real situação de todos os presídios, cadeias, condenados, presos e seus familiares

Veja propostas de Soraya Thnonicke para Segurança Pública

- Implantar um sistema nacional de rede de controle de veículos suspeitos/roubados, com capacidade de pronta resposta

- Estabelecer mandato fixo de dois anos para o diretor-geral da Polícia Federal, só podendo ser removido por má-conduta ou insuficiência manifesta de desempenho

- Criar duas delegacias estaduais especializadas no combate à corrupção nos Estados, uma na capital e outra na maior cidade do interior, com estrutura suficiente para realizar o trabalho

- Apresentar ao Congresso Nacional projeto de uma Guarda Nacional Permanente, com a missão de controle de tumultos e emergências carcerárias e de manutenção da paz social em todo o Brasil

- Implantar um sistema moderno de coleta de DNA e material genético encontrados nas cenas do crime e criar um banco de dados, para melhorar o resultado das investigações criminais

- Implantar programa de aperfeiçoamento da perícia criminal em todos os setores, desde crimes contra a vida até crimes financeiros

- Apresentar projeto para federalizar a gestão dos presídios

- Implantar uma estratégia efetiva de proteção às mulheres, crianças e idosos vítimas de violência doméstica ou em outros ambientes

- Ampliar o número de delegacias da mulher (DEAM) em todo o país, priorizando municípios onde a violência doméstica é maior

Estabelecer um mandato fixo de dois anos para o diretor-geral da PF é uma das proposta da candidata Soraya Thronicke (União Brasil) Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Veja propostas de Soraya Thnonicke para Saúde

- Aumentar a aplicação da realidade virtual principalmente para uma maior segurança e qualidade das imagens principalmente nas cirurgias de alta complexidade

- Promover a Melhoria na Telessaúde, em convênio com o Ministério da Saúde, para que os serviços cheguem a mais municípios com a internet

- Investir no aprimoramento e universalização dos serviços do SUS, tornando-o prioridade de Estado

- Definir, em parceria com governadores e prefeitos, um processo compartilhado de municipalização da gestão da saúde, visando atender melhor a população

- Implementar um cadastro nacional online de todos os pacientes, com histórico de atendimentos e exames realizados, seja no âmbito do SUS, seja em hospitais e clínicas privadas

- Melhorar a gestão e a fiscalização na aplicação dos recursos e na qualidade dos serviços oferecidos, por intermédio de sistema digital de governança em custos

- Fortalecer a vigilância sanitária e desenvolver ações compartilhadas com órgãos públicos, para implementa ações de saneamento e educação sanitária

- Promover a universalização do acesso aos banheiros nas escolas públicas brasileiras e nas moradias

- Criar um programa eficaz de saúde mental e universalizar sua aplicação

- Criar e universalizar programa de atendimento e acompanhamento de idosos, em ação compartilhada com outros órgãos públicos de assistência social e prefeituras

- Investir, em parceria com o Ministério da Educação na formação de médicos generalistas, pediatras e gerontologistas

Veja propostas de Soraya Thnonicke para área Social

- Reforçar o auxílio público e aumentar a presença do Estado em setores decisivos para o bem-estar social

- Dar cuidados especiais de profissionais capacitados para as pessoas em situação de rua

- Acompanhar e atender necessidades sanitárias básicas e de alimentação da população em situação de rua, visando minimizar o sofrimento e a violência social crescente

- Manter o apoio federal aos programas sociais e aperfeiçoar sua aplicação, condicionando à frequência escolar dos filhos e participação em programas de capacitação técnica para adolescentes

- Ampliar a assistência às mães e viabilizar sua participação em programas de capacitação, para melhorar seu desempenho profissional

- Ampliar a rede de proteção para crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência

- Ampliar o número de creches e fazê-las funcionar com profissionais capacitados e recursos suficientes para atender a demanda

- Ampliar a participação das mulheres no mercado de trabalho, por meio de políticas de formação profissional, construção e funcionamento adequado de creches

Veja propostas de Soraya Thnonicke para Sustentabilidade

- O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) deve ser ampliado e aplicado nas inovações necessárias para o crescimento da economia verde e da biodiversidade

- Proteger a floresta amazônica a partir da redução dos desmatamentos e recuperação de áreas degradadas

- Promover a segurança jurídica dos investimentos de baixo carbono

- Investir na diversificação produtiva: expansão de novos perfis de emprego, de investimentos e de investidores na região

- Aperfeiçoar os processos de licenciamento ambiental, de pagamento por serviços ambientas e uso do patrimônio genético

- Combater fortemente as atividades ilegais de comércio de madeira, minério, animais silvestres e outras riquezas amazônicas

- Implantar uma política nacional de resíduos sólidos por meio de condicionantes e incentivos

- Implementar programa de redução e controle das perdas de água, sobretudo na distribuição da água tratada, por meio de programa educativo e de controle nos operadores das redes de abastecimento

- Universalizar o acesso a serviços de água potável e esgoto, conforme normas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Novo Marco Regulatório do Saneamento

- Investir na produção de energia limpa e na eficiência energética, por meio de políticas públicas, voltadas para energias renováveis como biocombustíveis, biomassa, hidráulica, solar e eólica

Veja propostas de Soraya Thnonicke para Cultura

- Implementar um plano emergencial para capacitar tecnologicamente os profissionais da cultura que têm dificuldade de acessar às novas formas de produção e consumo de produtos e serviços culturais

- Fortalecer o sistema de infraestrutura audiovisual, games e outras atividades virtuais, propiciando o acesso a museus digitais, com caráter educativo, de entretenimento e turismo

- Investir na produção de aplicativos culturais de fácil acesso à população.

- Digitalizar os acervos da Biblioteca Nacional e outras instituições relevantes culturalmente

- Regulamentar o Sistema Brasileiro de Cultura

- Regulamentar e gerenciar estrategicamente o fundo Paulo Gustavo