Sorteio define ordem de sabatinas ‘Estadão’-FAAP com candidatos à Presidência

A ordem das entrevistas com os candidatos à Presidência da República que vão participar das sabatinas promovidas pelo Estadão, em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), foi definida nesta segunda-feira, 8, em sorteio virtual acompanhado por representantes das campanhas. A série de encontros Estadão-FAAP vai ocorrer em setembro, na sede da fundação, na capital paulista.

Leia também Assinantes poderão assistir às sabatinas do Estadão presencialmente

Conforme o sorteio, o presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição pelo PL, será o primeiro entrevistado, no dia 16 de setembro. No dia 19 será a vez de Simone Tebet, candidata do MDB; Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – que lidera as pesquisas de intenção de voto – tem sabatina prevista para o dia 20. A série se encerra no dia 21, com Ciro Gomes (PDT).

Continua após a publicidade

O sorteio contou com a participação de três representantes dos quatro candidatos convidados. O representante da candidatura de Lula não estava presente, embora tenha confirmado que recebeu o convite. O resultado do sorteio seria enviado à campanha petista.

Lula, Ciro, Tebet e Bolsonaro: candidatos à Presidência foram convidados a participar de sabatina Foto: Carlos Ezequiel Vannoni/EFE, , Daniel Teixeira/Estadão, Gabriela Biló/Estadão e Bruna Prado/AP

As sabatinas serão realizadas no Auditório FAAP, com início às 10 horas. Serão quatro blocos, com intervalos de três minutos. Os eventos serão transmitidos pelas plataformas digitais do Estadão, incluindo cobertura e transmissão também pela Rádio Eldorado. A FAAP fará a transmissão em seus canais digitais. A duração total prevista é de cerca de 1h40m.

Dois jornalistas do Grupo Estado e um professor da FAAP farão as perguntas. A mediação será feita por um jornalista do Estadão. Haverá apresentação de perguntas previamente recolhidas entre líderes da sociedade civil e entre usuários de redes sociais, que passarão por filtro da curadoria da editoria de Política do Estadão.

As questões abordarão os temas sociais, econômicos e políticos atuais, além dos constantes dos programas de campanha dos candidatos.

Os eventos serão realizados em formato presencial, com plateia, respeitando os protocolos de segurança sanitária. No auditório estarão presentes convidados do candidato, da FAAP e do Estadão, todos previamente credenciados.

Governo de São Paulo

O Estadão e a FAAP irão promover também sabatinas com os principais candidatos ao governo do Estado, entre os dias 17 e 23 de agosto. O candidato do PDT, Elvis Cezar, será o primeiro sabatinado, no dia 17 de agosto. No dia 18 será a vez de Tarcísio de Freitas (Republicanos); Fernando Haddad, do PT - que lidera as pesquisas de intenção de voto - participa da sabatina no dia 19; o governador Rodrigo Garcia (PSDB) será entrevistado no dia 22 e a série se encerra com a sabatina de Vinicius Poit, do Novo, no dia 23.

Sabatinas Estadão/FAAP - Presidência

Jair Bolsonaro (PL) – 16 de setembro

Simone Tebet (MDB) – 19 de setembro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 20 de setembro

Ciro Gomes (PDT) – 21 de setembro