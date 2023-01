SP vai desmobilizar atos, mas diz que protestos no Estado são ‘pacíficos’ e que tentará ‘diálogo’

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou nesta segunda-feira, 9, que os acampamentos de bolsonaristas no Estado não guardam similaridade com as manifestações violentas ocorridas domingo em Brasília, 8, que culminaram na invasão das sedes dos Três Poderes na capital federal. Segundo ele, os atos paulistas são “pacíficos” e serão desmobilizados com “a maior tranquilidade possível”, com uso preferencial do “diálogo”.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a dissolução dos acampamentos em todo o País em até 24 horas, contando do início da madrugada desta segunda-feira. Segundo Derrite, o “diferencial” de São Paulo é que a desmobilização no Estado evitará o uso da força, a pedido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Há uma orientação do nosso governador que isso seja feito de maneira pacífica”, declarou.

Bolsonaristas acampam em frente ao Comando Militar do Sudeste, na capital paulista, e pedem golpe militar com destituição dos ministros do STF e do presidente Lula.

“Nos reunimos hoje (após a determinação de Moraes) para dar cumprimento a essa decisão judicial. Isso vai ser feito, sempre com uso escalonado (da força). A gente vai, através do diálogo, informar para os manifestantes que existe uma ordem judicial de desmobilização dos acampamentos. Isso vai acontecer”, afirmou Derrite. O governador Tarcísio de Freitas se elegeu com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, no palanque bolsonarista do Estado.

“Temos 24 horas para essa decisão judicial ser cumprida e ela vai ser cumprida com a maior tranquilidade possível, justamente por ter a certeza que os manifestantes de São Paulo estão realizando suas manifestações de forma pacífica”, continuou.

Bloqueios evitados

Após os episódios de ontem em Brasília, a Secretaria de Segurança Pública do Estado instalou um gabinete de crise e reforçou o policiamento nas sedes dos Poderes paulistas. O secretário afirmou que existem 34 pontos de mobilização bolsonarista no Estado, com foco maior na capital, mas frisou que o cenário é de “tranquilidade”.

Quanto a eventuais bloqueios em rodovias do Estado, Derrite lembrou que as tentativas de obstrução das avenidas 23 de Maio e Anhanguera foram rapidamente dissolvidas no domingo. “As nossas tropas, em especial da polícia militar rodoviária, estão preparados para evitar e proibir que qualquer estrada seja parada”, afirmou.