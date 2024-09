STF cria conta no Bluesky, substituto do X, após Moraes mandar suspender rede de Elon Musk

O Supremo Tribunal Federal (STF) criou um perfil oficial na rede social Bluesky, um dos substitutos do X (antigo Twitter), retirado do ar por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o STF, na última sexta-feira, 30, o perfil foi criado para reservar o domínio, mas não há previsão de uso da rede.

Contas falsas que era atribuída à Corta haviam sido criadas na plataforma. Para evitar que comunicações não oficiais e notícias faltas fossem feitas em nome do tribunal, o Supremo pediu, via “pedido administrativo nas vias de contato do usuário”, a retirada desses perfis.

Bluesky, uma das redes que substitui o X, ganha um perfil oficial do STF Foto: Timon/Adobe Stock

Na última sexta-feira, dia 30, foi determinada por Moraes a suspensão dos serviços do X em todo o Brasil. A decisão veio após recusa de Elon Musk, dono da plataforma, em nomear um representante oficial no país. A medida permanecerá em vigor até que a X nomeie um representante e quite as multas acumuladas por não bloquear perfis conforme ordenado, o valor já supera R$ 18 milhões.